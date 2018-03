Özlem Cekic: Danske gynækologer tager blodpenge, når de opererer en fiktiv jomfruhinde på raske unge kvinder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Min far havde mistanke om, at jeg havde en kæreste. Jeg var teenager og var lige kommet hjem fra skole. »Luder!«, råbte han, idet jeg trådte ind ad døren.

Inden jeg nåede at reagere, slog han mig med en tyk stok. Jeg vidste med det samme, at det var hans paranoia om kæresteri, der var årsagen til, at han slog mig.

Jeg nåede ikke at flygte ind på mit værelse. Min mor stod også i entreen og sagde flere gange, at han skulle undgå at slå mig på ryggen med den begrundelse, at jeg ville miste min jomfruhinde. Han slog mig alt, hvad han kunne. Jeg kunne ikke mærke noget, selv da stokken knækkede midt over, mens han slog. Så tog han sine sko på og begyndte at trampe på min krop. Min mor standsede ham, da han nåede til mit hoved. Det, syntes hun, var for voldsomt.

Jeg blev sendt ned i kælderen. Der var hverken lys eller varme, og jeg satte mig til at vente på, at jeg blev kaldt op i huset. Der kunne gå flere timer. Det hele handlede om at sikre, at jeg blødte første nat. Beviset på, at jeg var jomfru.

Historien er ikke min. Den tilhører en ung kvinde, jeg mødte i et krisecenter for unge med minoritetsbaggrund. De kvinder kender om nogen konsekvenserne af jomfrumyten.

Sammen med Copenhagen Film er jeg i gang med kampagnen #StopJomfruMyten.

Flertallet af danskere tror stadig, at der findes en jomfruhinde, der går i stykker ved første samleje

Jeg er mor og uddannet sygeplejerske. Jeg har været til seksualundervisning både i folkeskolen og under sygeplejeuddannelsen. Jeg har født tre børn og har arbejdet på gynækologisk afdeling med læger, sygeplejersker og jordemødre. I de syv år jeg var folketingsmedlem, var jeg både ordfører for ligestilling, kultur og sundhed.

Men først i en alder af 41 år er jeg blevet klar over, at jomfruhinden ikke findes. En viden, som langt de fleste ikke har i Danmark og i resten af verden. Flertallet af danskere tror stadig, at der findes en jomfruhinde, der går i stykker ved første samleje. Man siger, at det vil gøre ondt, og at kvinden vil bløde. Men flertallet af kvinder bløder ikke, første gang de har samleje.

Danske gynækologer giver mig ret i, at det ikke giver mening at tale om jomfruhinden, når den ikke eksisterer. Men hvad er der så?

Næstformand Hanne Brix Westergaard for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi udtaler, at »der er hudfolder i indgangen til skeden, som lægerne kalder for kønskransen. Men der er en åbning i hudfolderne, ellers kunne menstruationsblodet jo ikke komme ud«.

De gynækologer, jeg har talt med, siger enstemmigt, at en manglende åbning i skeden er udtryk for en misdannelse. Den forekommer kun meget sjældent.

Trods fagkundskabens viden i dag lever myten om jomfruhinden stadig i bedste velgående og overleveres fra generation til generation. Myten skaber angst og usikkerhed blandt etnisk danske kvinder. Men langt værre er det for de kvinder både i Danmark og rundt omkring i verden, som bliver udstødt, udsat for social kontrol, vold og i værste fald mister livet, fordi de ikke bløder første nat.

Jeg har hørt om forældre, der tvinger deres døtre til såkaldte jomfru-undersøgelser i Danmark

Især i religiøse miljøer er myten stærk.

Jeg har hørt om forældre, der tvinger deres døtre til såkaldte jomfru-undersøgelser i Danmark for at tjekke, om de nu er jomfru. Men ingen læger kan med en gynækologisk undersøgelse se på en kvinde, om hun er jomfru, siger professor Jørgen Lange Thomsen, der sammen med jordemoder Gry Senderovitz har skrevet bogen ’Mødommen’.

Alligevel er der danske læger, der laver disse undersøgelser.