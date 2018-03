Kina-ekspert: Løkkes panda-begejstring skal ikke lede til blindhed overfor Kinas repressive fremfærd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mens vi herhjemme længe har haft blikket stift rettet mod Ruslands selvhævdende og destabiliserende adfærd, har flere af vores traditionelle partnere i stigende grad fået øjnene op for en anden strategisk udfordring.

Andreas Bøje Forsby Født 1974. Forsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Kina, herunder landets udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Kinas selvforståelse og rolle som stormagt.

På den nylige sikkerhedskonference i München beskyldte den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel Kina for »konstant at forsøge at teste og underminere EU's sammenhold«. Han gik også skarpt i rette med Kinas ’Silkevejsprojekt’, den stort anlagte infrastrukturelle investeringsplan, som ifølge Gabriel vil lægge fundamentet for en alternativ international orden med Beijing som et geostrategisk omdrejningspunkt.

Nogenlunde samtidig benyttede den danske statsminister fejringen af det kinesiske nytår som en anledning til at sende en videohilsen til det kinesiske folk. Her frydede han sig over udsigten til snart at modtage Mao Sun og He Xing, de to pandaer, som mere end noget andet symboliserer de harmoniske relationer mellem Kina og Danmark.

Lars løkke sørgede også for at lovprise Silkevejsprojektets ’enorme potentiale’, inden han hæftede sig ved det hastigt voksende dansk-kinesiske handelssamkvem, som på få år har forvandlet Kina til Danmarks næststørste handelspartner uden for Europa (efter USA).

I år fejrer vi 10 års jubilæet for indgåelsen af vores såkaldte ’omfattende strategiske partnerskab’ med Kina, en partnerskabsstatus, ingen af de øvrige nordiske lande kan bryste sig af. Partnerskabet har resulteret i et stadig tættere forgrenet myndighedssamarbejde med Kina, båret frem af hyppige gensidige højniveaubesøg. Herigennem er der skabt gunstige betingelser for, at over 500 danske virksomheder i dag opererer på det lukrative kinesiske marked.

Med et USA midlertidigt tynget af Trump-administrationens ’Amerika Først’-doktrin må det være op til andre liberale demokratier at træde i karakter

Men under den harmoniske overflade lurer en række ubehagelige dilemmaer. For det er naturligvis ikke omkostningsfrit at kaste sig i armene på verdens mest magtfulde, autoritære regime. Under Xi Jinpings stålsatte ledelse er knægtelsen af basale liberale menneskerettigheder blevet intensiveret, mens medierne har fået ordre om at »elske, beskytte og tjene partiet«. Og mens officielle kinesiske hvidbøger prædiker om fremgang og fordragelighed for Kinas etniske minoriteter, har centralregeringen iværksat en hårdhændet og systematisk undertrykkelse af de etniske tibetanere og uighurer i henholdsvis Tibet og Xinjiang-provinsen.

Så længe alt dette finder sted fjernt fra vores hjemlige himmelstrøg, kan det være fristende blot at vende det blinde øje til. Det er da også lige præcis, hvad skiftende danske regeringer har valgt at gøre, i takt med at forholdet til Kina er blevet tættere og mere harmonisk.

Ikke blot har vi i realiteten for længst opgivet vores ’kritiske dialog’ med de kinesiske magthavere og afskrevet os muligheden for at kritisere Kinas fremfærd i Tibet. Vi siger sågar fra, når vores traditionelle vestlige partnere føler sig nødsaget til at tage bladet fra munden, som da bl.a. Sverige, Storbritannien og Tyskland for et år siden sendte en diplomatisk skrivelse til Kina, der udtrykte bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i landet. Senest har den danske regering behændigt valgt at holde lav profil i den sørgelige sag om Gui Minhai, en svensk statsborger, som Kina i flere omgange har frihedsberøvet i direkte brud med internationale diplomatiske spilleregler. Gui har fra Hong Kong i en årrække publiceret bøger, som går tæt på magtens inderkreds i Beijing.

Hertil kommer den selvdisciplinerende effekt, som partnerskabet med Kina afføder. Midt i juletravlheden fik Tibetkommissionen afleveret sin rapport om Københavns politis overgreb mod fredelige demonstranters ytringsfrihed i forbindelse med Kinas præsident Hu Jintaos statsbesøg i juni 2012. Og selv om kommissionen ikke formåede at stille nogen højere oppe i systemet til ansvar for grundlovsbruddet, tegnede afhøringerne et tydeligt billede af, hvordan stærke aktører i UM og PET opbyggede ’en stemning’ af, at Hu for enhver pris ikke skulle lide nogen form for ’ansigtstab’ undervejs.

De ubehagelige dilemmaer ved partnerskabet med Kina stikker dog endnu dybere for den danske regering. For i takt med at præsident Trump har overladt den hensygnende liberale verdensorden til sin egen skæbne, har Kina – som Xi slog fast på efterårets store partikongres i kommunistpartiet – rustet sig til at indtage en mere fremtrædende udenrigspolitisk rolle.

Med andre ord kan vi se frem til, at en autoritær et-parti-stat i stigende grad vil forsøge at svinge taktstokken på den internationale scene. Og sammenlignet med Rusland besidder Kina et helt andet magtpotentiale.