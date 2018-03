Omskåret jøde: Jeg bliver kaldt forræder, fordi jeg støtter en mindstealder for omskæring

Ud fra en lægeetisk betragtning kan det ikke være rigtigt at udsætte børn, der i sagens natur ikke selv kan give samtykke, for sådanne operationer. Jeg er helt opmærksom på, at der er meget på spil for praktiserende jøder og muslimer. Det afspejler sig tydeligt i debatten.

Jeg er selv medstiller af det danske borgerforslag om en mindstealder for omskæring i Danmark. Melchior omtaler mig og andre jøder, der støtter forslaget, som del af »Tordenskjolds soldater« og underkender dermed vores dømmekraft. Andre i din menighed kalder os for selvhadende eller endda jødehadende jøder. Vi har også mødt åbenlyse anklager om forræderi.

Jeg finder det uværdigt her at skulle inddrage min families historie under Anden Verdenskrig i denne diskussion og vil blot nævne de pogromer, der førte min familie til Danmark i starten af 1900-tallet og mine forældres flugt til Sverige under krigen.

Der er ingen konsensus om, at religiøse ritualer kan trumfe børns ret til beskyttelse mod unødvendige operative indgreb, hverken i Etisk Råd eller i FN’s Børnekomité

Jeg forstår, at omskæring for mange jøder føles som et nødvendigt udtryk for loyalitet over for den jødiske forfølgelseshistorie, men hvor længe skal al denne lidelse være et værn mod menneskers ret til selv at beslutte, om de ønsker en bortoperation af dele af deres raske krop?

Jeg har også oplevet, at formanden for Det Jødiske Samfund har forsøgt at censurere et oplæg, jeg blev bedt om at holde ved en akademisk konference om omskæring i Düsseldorf.

Sådanne forsøg på at bekæmpe ønsket om at sikre børn mod ufrivillig omskæring er taget til nu, hvor der både herhjemme og i Island er fremsat forslag om en mindstealder for omskæring. F.eks. antydede præsidenten for sammenslutningen af europæiske rabbinere, Pinchas Goldschmidt, at omskæring er hævet over national lovgivning, idet han udtalte: »Ingen autoritet i verden kan forbyde jøder at opfylde buddet om omskæring«. Er det også standpunktet hos den nuværende rabbiner ved synagogen i København?