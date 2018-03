Alternativet: Giv danske virksomheder bøder, hvis de ikke sikrer ligeløn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når en dansk mand tjener 100.000 kr., tjener en kvinde ifølge Danmarks Statistik kun 86.700 kr. Selvom danske kvinder i gennemsnit er bedre uddannet end mænd, er det altså langt fra noget, der kommer til udtryk i lønforholdene – tværtimod. Selv når man tager højde for, at mænd og kvinder ofte tager forskellige job i forskellige sektorer, er lønforskellen stadig alt for stor.

Det står i skarp kontrast til vores nordiske naboer. På World Economic Forums ’Global Gender Gap Index’ for 2017 ligger vi på en samlet 14. plads, mens alle de andre nordiske lande ligger i top 5. Og når man kigger konkret på ligeløn for mænd og kvinder i samme jobfunktion, ligger vi på en 39. plads.

Det er slet, slet ikke godt nok for et velfærdssamfund som Danmark.

Og nej, det er desværre ikke noget, der udjævner sig af sig selv med tiden. I hvert fald ikke inden for den nærmeste fremtid. Faktisk går udviklingen så langsomt, at der først vil være ligeløn om 108 år, hvis vi bare fortsætter, som vi plejer, ifølge beregninger fra SFI. Det er altså helt tydeligt, at vi bliver nødt til at gøre noget aktivt for at skabe ligeløn i Danmark.

I Alternativet foreslår vi på linje med fagforbundet FOA, at vi ser mod Island. Den islandske regering indledte 2018 med en ny lov, der pålægger alle islandske virksomheder med over 25 ansatte at sikre ligeløn for mandlige og kvindelige ansatte, der udfører det samme stykke arbejde.

Hvert tredje år skal virksomhederne kunne dokumentere reel ligeløn, og hvis de forsømmer det, får de dagbøder, indtil de kan dokumentere det. På den måde sikrer man, at virksomhederne lønner deres ansatte på baggrund af deres arbejdsindsats og ikke deres køn.

Vi mener, at vi bør gøre det samme i Danmark, så det bliver arbejdsgivernes ansvar at sikre ligeløn – hvilket Dansk Arbejderforening i øvrigt også siger, det bør være. Vi er klar over, at dokumentationsarbejdet selvfølgelig kræver lidt ekstra af virksomhederne, og derfor foreslår vi også, at det kun skal gælde virksomheder og organisationer med mere end 35 ansatte, så der er kapacitet til at lave dokumentationen.

Vi mener, at det, ligesom det er tilfældet med eksempelvis den obligatoriske arbejdspladsvurdering, er det ekstra arbejde værd. For det er med til at skabe bedre og mere fair arbejdspladser. Og det er med til at sikre, at vi en gang for alle får skabt reel ligeløn mellem mænd og kvinder i samme jobfunktion.

Så lad os nu følge Islands gode eksempel og gøre 2018 til året, hvor vi endelig får ligeløn i Danmark.