Danmarks Idrætsforbund: Flere kvinder skal være aktive inden for idrætten

Det frivillige idrætsliv mangler kvinder – både i hallen og på bestyrelsesposterne. Kun 7 ud af 62 specialforbundsformænd er kvinder. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), som offentliggøres i dag.

Og ser man på ledelsesniveauet i specialforbundene og DIF, er der i alt 114 medarbejdere, som har personaleansvar. Af dem er kun 24 kvinder, hvilket giver en andel på 21,1 procent. Dertil kommer, at kun 20,4 procent af de øverste administrative ledere i forbundene er kvinder.

Idrætten udspringer af en udpræget maskulin kultur, som stadig præger den i dag

Også når det gælder foreningsmedlemmerne, er kvinder underrepræsenteret. 58 procent af DIF-idrættens medlemmer er mænd, 42 procent er kvinder. Det mønster er gældende helt fra de små børn til 60 plus-gruppen.

Det er til trods for, at de voksne kvinder allerede fra 40-års alderen overhaler mændene i at være fysisk aktive. I danmarksIdrætsforbund er det vigtigt for os at afspejle det omgivende samfund med idrætstilbud til alle.

Sammen med DGI har vi et fælles mål i ’Bevæg dig for livet’-samarbejdet om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Endnu flere skal snøre løbeskoene, cykle, gå, svømme osv. Det kræver en bred palet af tilbud, som appellerer bredt – og bedre til den kvindelige halvdel af befolkningen, hvis vi skal lykkes.

Vi kan se, at nye koncepter som fodboldfitness og håndboldfitness har vist sig at få flere kvinder tilbage til sporten. Sådanne tilbud kan vi blive bedre til at udvikle og markedsføre.

Forskning viser, at bestyrelser med både mænd og kvinder træffer bedre beslutninger, og at de bedste beslutninger træffes, når der er 30 procent af det ene køn og 70 procent af det andet repræsenteret. Når vi i DIF er optaget af diversitet, er det for at sikre, at foreningsidrætten også i fremtiden har tilbud, rammer og vilkår, der er interessante for endnu flere piger og kvinder, end tilfældet er i dag.

De tal, vi lancerer i dag, viser, at der stadig er et stykke vej til at ramme den rette kønsmæssige balance. Flere kvinder skal med omkring bordet for at skabe de rette og tidssvarende idrætstilbud til alle i Danmark. Idrætten udspringer af en udpræget maskulin kultur, som stadig præger den i dag. Der skal arbejdes strategisk med området i DIF, i forbundene og i klubberne.

Derfor har vi sat initiativer i gang, skabt opmærksomhed og flere steder vilje til at arbejde for at ændre på billedet i DIF-idrætten, så flere kvinder får lyst til at være aktive i bestyrelseslokalerne og i foreningsidrætten.

13 forbund arbejder strategisk med at fremme diversitet, DBU har nedsat en kvindekommission, og der laves exit-interviews med både kvinder og mænd, som forlader bestyrelsesposter. Det er vigtige tiltag, som også har betydning for foreningslivet, hvor fødekæden starter.

Når diversitet sættes på dagsorden af bestyrelse og topledelse, flytter det noget. Det sætter udvikling i gang på tværs af organisationen og skaber samtaler og diskussioner. Det er i den proces, at vaner og traditioner udfordres, og at alle tvinges til at tænke i nye baner. Og så er vi i gang med at forandre.

Der er stadig noget at kæmpe for, viser tallene. Vi får brug for alle mænd og kvinder til at skabe idrætstilbud til en hel befolkning.