Dansk Arbejdsgiverforening: Lad mig slukke for musikken: Vi har ingen problemer med ligeløn i Danmark

Torsdag var kvindernes internationale kampdag. Det betød blandt andet den sædvanlige statusopgørelse i det store ligelønsregnskab, hvor især fagbevægelsens feminister synger sange om løndiskrimination, således også i Politiken.

Lad mig slukke for musikken: Vi har ingen problemer med ligeløn i Danmark.

Vil det sige, at mænd og kvinder tjener det samme? Nej. Men det er ikke det samme, som at der sker forskelsbehandling.

Mænd får i gennemsnit ca. 15 procent mere i løn end kvinder. Det er et faktum.

Det skyldes meget firkantet sagt, at mænd vælger at arbejde med tekniske fag, mens kvinder vælger at arbejde inden for omsorgsfag som f.eks. sygeplejerske eller pædagog. Og her er det beløb, der står nederst på lønsedlen, generelt lavere.

Til gengæld har man andre fordele, såsom højere pension og kortere arbejdstid. Lønforskellen skyldes det kønsopdelte arbejdsmarked.

Når man korrigerer for faktorer som uddannelse, branche og erfaring, skrumper lønforskellen mellem mænd og kvinder ifølge DA’s tal kraftigt ind til kun 3 procent. Disse 3 procents forskel er der ikke nogen data, der kan forklare.

Men de 3 procent viser jo så, at mænd faktisk får mere end kvinder, selv om de er lige dygtige og laver det samme?

Nej. Det er der ikke noget, der tyder på, at det skyldes forskelsbehandling. Lad mig give et bud på, hvad de 3 procent kommer af: De fleste kvinder påtager sig flere familiemæssige forpligtelser i hjemmet, end mændene gør. Ofte er det manden, der lige giver den en ekstra skalle, når der er et vigtigt projekt, der skal afleveres til tiden. Det smitter af på lønnen de steder, hvor lønnen fastsættes efter, hvad man præsterer.

For det første har vi forsvindende få sager om uligeløn. Og det på trods af, at vi har gratis ligelønsnævn, der nemt kan aktiveres, hvis man mener, at man bliver udsat for forskelsbehandling. Ligelønsnævnene blev oprettet i 2010, men der har endnu ikke været en eneste sag til afgørelse.

Der er gode vilkår for en fælles snak om løn på virksomhederne

For det andet er der meget lidt efterspørgsel efter den ligelønsstatistik, som virksomhederne skal udarbejde efter ligelønsloven. Det taler tydeligt for, at mange i ligelønsdebatten hellere vil blive ved klagesangen om forskelsbehandling i stedet for at se på fakta om, hvor mange der reelt mener, at de bliver diskrimineret.

For det tredje ville det være meget uklogt af virksomhederne at forskelsbehandle kvinder. Det siger sig selv, at urimelige lønvilkår vil få medarbejderne til at se sig om efter et nyt sted at arbejde. I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er det derfor decideret ugunstigt at sætte lønnen efter, om det er en mand eller en kvinde, der skriver under på ansættelseskontrakten.

Samtidig er der gode vilkår for en fælles snak om løn på virksomhederne. Det står utvetydigt i ligestillingsloven, at man som ansat har ret til at tale med sine kollegaer om løn. Og det vil vi som arbejdsgivere kun opfordre til, at man gør.

Vi bør skifte fokus. I stedet for at skændes om, hvorvidt vi får lige løn for lige arbejde i Danmark, håber jeg, at diskussionen fremover vil dreje sig om, hvordan vi får kvinder og mænd til have lyst til en karriere inden for områder, hvor de i dag er underrepræsenteret. Jeg så meget gerne, at vi f.eks. fik flere kvindelige svejsere, flere kvindelige it-eksperter og flere kvindelige industrioperatører.

Vejen til ligestilling og ligeløn går gennem uddannelse og erhvervsvalg. Så lad os fokusere på det frem for at bebyrde virksomhederne med formålsløs lovgivning.