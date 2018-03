Datter af overvægtig far: Anerkend fedme som kronisk sygdom

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Min far har været svært overvægtig, så længe jeg kan huske.

Hans vægt har svinget, men aldrig så meget, at den endte inden for normalkategorien. Den første halvdel af 2016 brugte han for eksempel på at tabe sig 20 kilo, fordi han ikke ville tabe væddemålet og de medfølgende 1.000 kroner til min lillebror.

Resten af året brugte han på at tage alle kiloene på igen.

Han kan ikke vinde over sin overvægt alene, min far. Men som det danske sygdomskatalog ser ud nu, er han nødt til det.

Jeg tror på, at alle overvægtige mennesker ønsker at tabe sig. Men mange kan ikke klare det selv. De har brug for hjælp

Det skyldes, at man i Danmark ser fedme som en risikofaktor for at udvikle sygdomme – ikke som en sygdom i sig selv. Læger skal derfor ikke behandle svært overvægtige mennesker, som var de syge. Det betyder, at de svært overvægtige ikke får en tilstrækkelig længerevarende behandling. Og derfor taber de sig ikke.

Det er et problem af flere årsager. Både fordi en overvægtig befolkning kan mærkes på samfundets pengepung. Overvægtige har nemlig flere fraværsdage end den gennemsnitlige dansker og koster mere i sundheds- og plejeudgifter.

Men problemets konsekvenser rammer især de enkelte mennesker, som har alt for mange kilo at bære rundt på. Svært overvægtige har nemlig øget risiko for en lang række følgesygdomme som type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft. Og i gennemsnit lever de 10 år kortere end os andre. 10 år.

Min far er 60 år gammel. 112 kilo mand fordelt på 186 centimeter. Svært overvægtig. Gennemsnitsalderen for mænd i Danmark er 79 år.

Men hvis min far bliver en del af den kedelige statistik, så slutter hans liv om 8 år. 8 juleaftener. 8 sommerferier. 8 bryllupsdage. 8 er alt for lidt. Især når man kun er 60.

Jeg tror på, at alle overvægtige mennesker ønsker at tabe sig. Men mange kan ikke klare det selv. De har brug for hjælp.

Der er derfor vigtigt, at fedme bliver defineret som en kronisk sygdom, så samfundet bliver forpligtet til at hjælpe de overvægtige med et varigt vægttab. Det er til både samfundets og det enkelte menneskes bedste.