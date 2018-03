Ekspert i mental børnesundhed: Myter om adhd går ud over børn, der har brug for hjælp

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Adhd-adfærd skyldes indtag af for meget sukker eller dårlig opdragelse. Denne og flere andre myter om adhd florerer i medierne og i kaffestuerne.

Der er forbavsende mange, som mener, at adhd ikke er en egentlig lidelse, men bare er opfundet af medicinalindustrien.

Jeg er selv som forsker på området blevet beskyldt for at være i lommen på medicinalfirmaer – selv om jeg aldrig har modtaget en krone fra medicinalindustrien.

Jeg har blot udtrykt min bekymring over, at der er børn i Danmark, som har massive vanskeligheder relateret til adhd, som ikke får den hjælp, de har behov for – fordi de ikke har en diagnose.

Sandheden er nemlig, at der ikke findes et bedre alternativ til at sikre, at børn med disse vanskeligheder får den hjælp, de har behov for.

En adhd-diagnose bliver givet, når et barn har en så udpræget hyperaktiv, impulsiv og uopmærksom adfærd, at barnet har svært ved at begå sig i skolen, med kammerater og i hverdagen med familien.

Disse vanskeligheder gør sig gældende for omkring 5 procent af en børneårgang. Jeg er ikke blind fortaler for at diagnosticere børn med adhd, og jeg er klar over den stigmatisering, der kan være forbundet med at få diagnosen.

Men vi har gjort diagnosen til et krav for at få den nødvendige hjælp, som vil betyde, at børnene kan leve nogenlunde normalt. En diagnose er oftest en forudsætning for tildeling af særlige støttetilbud. Som eksempel kan nævnes serviceloven. Her står skrevet, at behov skal tilgodeses som følge af nedsat funktionsevne, og kommunen skal lægge vægt på at kompensere borgeren uanset årsag hertil.

Men i praksis er det ikke så let. Der skal nemlig foreligge en lægelig redegørelse for, at funktionsnedsættelsen er varig, og det er umiddelbart svært at forestille sig, at det ikke indebærer en diagnose.

vi har gjort os afhængige af diagnoser

På den måde kan man sige, at vi har gjort os afhængige af diagnoser. Adhd er ligesom andre børnepsykiatriske diagnoser baseret på deskriptive kriterier, og der anvendes interviews og observationer til at fastlægge, om disse kriterier er opfyldt.

Vi kan ikke bekræfte diagnosen ved en blodprøve, en hjerneskanning eller en gentest – i sidste ende diagnosticeres adhd på baggrund af en professionel vurdering.

Vi bruger diagnoserne kategorisk: Enten har du adhd, eller du har ikke adhd. Men forskning viser, at adhd-vanskeligheder bør betragtes som adfærd, der i varierende grad er almindeligt forekommende i befolkningen.

Hvis vi forestiller os et spænd fra ingen adhd-adfærd til udpræget adhd-adfærd, vil der være få, som aldrig vil have denne adfærd, mens de fleste af os befinder os midt imellem og lejlighedsvis vil opleve en smule hyperaktiv, impulsiv eller uopmærksom adfærd. Men ikke i en sådan grad at det er forstyrrende for vores hverdag.

For omkring 5 procent af befolkningen er vanskelighederne dog så alvorlige, at de kan betyde, at det er umuligt at passe skolen eller gå på arbejde. Det kan være svært at sætte en grænse for, hvornår et barn er for uroligt eller uopmærksomt. Hvor vi sætter skellet mellem normal og unormal adfærd, er ikke nødvendigvis åbenlyst.

Men det betyder ikke, at vi ikke kan eller skal anvende diagnosen. Det stiller blot krav til, at vi ikke kun ser på mængden af symptomer, men også på, hvilken betydning det har for den enkeltes hverdag og omgivelser.

Børnepsykiatriske diagnoser som adhd ikke er naturgivne fænomener. De er et produkt af vores tid og resultatet af videnskabelig og samfundsmæssig udvikling, og derfor er de heller ikke objektive eller uforanderlige.