Rygning i DR's Liberty: Skal vi også fjerne alkoholen fra Mad Men? Eller kokainen fra Goodfellas?

Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse er bekymrede over, at der bliver røget for meget i DR-serien 'Liberty'.

For dem der ikke kender Liberty, er det en TV-serie bygget på Jakob Ejersbos romantrilogi, der foregår i 80’ernes Afrika. Her følger vi en gruppe skandinaviske nødhjælpsarbejdere, der er i Tanzania for at hjælpe lokalområdet og nyde livet lidt for meget imens.

Der bliver selvsagt røget meget — som i rigtig meget — i serien. For det første fordi den fremstiller en usund fest- og drukkultur, men også fordi den foregår i 80’erne. Lang tid før nutidens stramme fokus på at begrænse rygning.

Både Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse gør en stor indsats for nogle vigtige sager, og deres arbejde skal vi helst ikke undvære. Men når de går så langt som til at ville censurere, hvordan tingene foregik før i tiden, så overtræder de en vigtig grænse.

For vi må ikke lade nutidens moral og etik føre til censur af fortidens faktiske forhold. Hvis vi skal lære af fortidens fejl, blive klogere og sammen bygge et stærkere og bedre samfund, så er der behov for, at vi rent faktisk lærer, hvordan tingene forholdt sig. Vi kan ikke bruge et glorificeret glansbillede til noget som helst, selvom fortiden til tider støder og forarger.

For begynder vi først at censurere cigaretter ud af serier, der foregår, før rygeloven blev vedtaget, så starter vi en lavine af dårligdomme, hvor enhver kan komme og kræve dette og hint censureret væk, fordi det ikke passer ind i tidens ånd eller lovgivning.

Hvis vi først åbner ladeporten for at ændre på historien, så stopper det ikke ved sundhedsskadelige produkter som cigaretter eller alkohol

Skulle vi også fjerne alkoholen fra 'Mad Men'? Eller kokainen fra 'Goodfellas'?Hvad ville vi som samfund lære af det? Ingenting!

Og hvis vi først åbner ladeporten for at ændre på historien, så stopper det ikke ved sundhedsskadelige produkter som cigaretter eller alkohol. Der kan f.eks. opstå krav om at fjerne historiske begivenheder, som visse befolkningsgrupper ikke bryder sig om. Prøv f.eks. at tænke på, hvis tyrkerne ville have fjernet samtlige henvisninger til det armenske folkedrab.

Eller hvis man pludselig blev mødt med krav om at ændre historiske ord eller udtryk, som ikke længere er passende.

Det ser man allerede i USA, hvor skoler begynder at fjerne centrale amerikanske romaner fra pensum, fordi nogle føler sig fornærmet over indholdet. F.eks. har skoler i visse amerikanske stater forbudt klassikerne 'To Kill a Mockingbird'og 'The Adventures of Huckleberry Finn', fordi nogle forældre føler sig stødt over det racistiske sprogbrug.

Men hvordan skal vi ellers lære om sorte amerikaneres historie, hvis ikke det må fortælles, at de blev behandlet forfærdeligt og kaldt grimme ting som niggers? I dag ved vi jo godt, at det er stærkt nedsættende had-tale, og at man skal holde sig fra at bruge den slags ord. Men det betyder jo ikke, at vi skal skærmes fra den sandhed, at man engang har brugt den slags udtryk.

Derfor er min konklusion helt klar: Selvom Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen agerer med de bedste intentioner for øje, så bliver vi nødt til at stå fast: Vi skal ikke censurere fortiden!