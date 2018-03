Ph.d.-studerende: Konflikten skal vindes gennem folkets hjerter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I et historiskperspektiv er situationen på det offentlige arbejdsmarked ekstremt usædvanlig i disse år. Med udsigt til endnu en storkonflikt kan der nu være tale om den tredje overenskomstkonflikt på et årti – efter FOA/sundhedskonflikten i 2008 og lockouten af lærerne i 2013.

Det står i skærende kontrast til det private arbejdsmarked, hvor vi ikke har set en storkonflikt i 20 år, siden kampen om den sjette ferieuge i 1998.

Bag Moderniseringsstyrelsen står regeringen, som senest skal på valg næste år, ligesom arbejdsgiverne i kommuner og regioner også er akut afhængige af offentlig opbakning

Dermed er den historiske situation vendt rundt. De første 100 år efter at den danske arbejdsmarkedsmodel blev etableret ved septemberforliget i 1899, var det arbejderne i den private sektor, der førte an i den faglige kamp. Det var private arbejdere, der gennem fagforeningerne i LO-familien gik i spidsen i kampen for forbedringer, såsom 8 timers arbejdsdag, weekend og løn under sygdom.

Imens var den offentlige sektor præget af fagforeninger, der nærmere anså sig selv som standsforeninger – de så ikke primært deres medlemmer som lønmodtagere, men snarere som medlemmer af en privilegeret profession, hvis værdier og privilegier man forsvarede.

Da forbundet FTF blev dannet i 1952, valgte funktionærerne bevidst at holde afstand til (socialistisk og socialdemokratisk) partipolitik, og de offentlige organisationer var langt mindre kampberedte end de faglige organisationer i det private.

Denne udvikling er imidlertid vendt nu, hvor konfliktniveauet – i hvert fald når det kommer til egentlige overenskomstkonflikter – er langt højere på det offentlige område. På mange måder svarer udviklingen i Danmark til den internationale tendens, hvor den faglige organisering bliver svagere på det private område, mens de offentlige fagforeninger bliver stærkere og mere kampberedte.

På trods af den relativt stærke organisatoriske position, som de offentlige fagforeninger står i, er den nuværende bølge af konflikter på det offentlige område ikke i første omgang præget af stigende krav fra arbejdstagernes side, men snarere af, at mange faggrupper oplever et stigende pres fra de offentlige arbejdsgivere, der er ude efter effektiviseringer for at kunne tilbyde bedre service uden at hæve skatterne.

Således handlede lærernes konflikt i 2013 om at forsvare den eksisterende arbejdstidsaftale, mens vi denne gang ser, at konflikten især handler om at følge med lønstigningstakten i det private, mens eksisterende rettigheder, som de statsansattes frokostpause, også må forsvares.

Problemet for den offentlige fagbevægelse er imidlertid, at strejkevåbnet slet ikke har samme umiddelbare effektivitet på det offentlige område som på det private.

Når arbejdere i private virksomheder strejker, stopper de produktionen af varer og kan potentielt drive arbejdsgiverne til konkurs.

Situationen på det offentlige område er anderledes. Det handler ikke om, at strejkevåbnet ikke kan være effektivt. Tværtimod er faggrupper som pædagoger, lærere og sygeplejersker afgørende for centrale institutioner, som er i stand til at skabe massiv forstyrrelse af samfundsøkonomien.

Problemet er snarere, at byrderne især bliver væltet over på den almindelige bruger af daginstitutioner, hospitaler og andre institutioner – mens stat, regioner og kommuner ligefrem kan se frem til en besparelse på lønbudgettet.

Det tryk, som man skal lægge på de offentlige arbejdsgivere, kommer derfor ikke primært fra den direkte forstyrrelse af arbejdet, men snarere fra det indirekte pres, der kommer fra den offentlige opinion.