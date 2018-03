Mie var ikke syg nok til behandling: Først da jeg var dødeligt tynd, kunne jeg få hjælp til min spiseforstyrrelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Danmark er der mange med spiseforstyrrelser, som lider, fordi de ikke er tynde eller syge nok til at få den hjælp, som de så desperat har brug for.

Jeg har selv været der, i den såkaldte gråzone. Min vægt var ikke dødeligt lav, men klart for lav i forhold til, hvad den burde være for en kvinde på 27 år. Men mit blodtryk var ikke så påvirket endnu. Så uanset hvor gerne myndighederne ville hjælpe mig, kunne de ikke, og jeg blev sendt hjem igen. Sådan fortsatte det, indtil jeg vitterligt var ved at dø af sult og rent fysisk var ved at stille træskoene med et blodsukker på bare 2 mmol/l.

Mentalt var jeg allerede død, en måned før jeg blev tvangsindlagt på røde papirer

Jeg er overbevist om, at hvis jeg var blevet indlagt, før jeg endelig blev det, kunne de utallige tvangsernæringer, bæltefikseringer, blå mærker og det endnu højere vægttab i vidt omfang være undgået. For jo længere tid der går, hvor en person ikke spiser, jo mere angst for maden og ødelagt – både fysisk og psykisk – bliver man.

Mentalt var jeg allerede død, en måned før jeg blev tvangsindlagt på røde papirer. Jeg ønskede at dø. Jeg håbede på at dø. Jeg ventede faktisk bare på, at min fysiske krop døde, sådan som mit sind allerede var det.

I Danmark er psykiatrien ofte blevet glemt og underprioriteret. Samtidig har personalet fået at vide, at de skal løbe hurtigere, forklædt i fine ord og mål, der ikke altid hænger sammen med den virkelighed, vores psykiatri befinder sig i.

Og når man er ’heldig’ nok til at blive dødeligt tynd eller endelig er blevet nummer et på ventelisten efter måske flere måneders ventetid, så man kan få den hjælp og støtte, man har alvorligt brug for, kan man risikere at blive udskrevet på grund af mangel på sengepladser.

Har man bare taget lidt på, og er man fysisk uden for livsfare, må man i psykiatrien i stedet prioritere en ny patient, der bogstaveligt talt er ved at dø – frem for ham og hende, der fysisk er kommet uden for livsfare, men som stadig mentalt er i spiseforstyrrelsens vold. For i Danmark må ingen dø af en spiseforstyrrelse.

Det er på ingen måde i orden, at det foregår sådan, men det er den virkelighed, som utallige spiseforstyrrelsesramte, deres pårørende og psykiatriens personale står i hver eneste dag. En virkelighed, der kun kan ændres ved at skabe opmærksomhed om problemerne.

Jeg håber, at folk en dag vil anerkende, at mental sundhed og psykiatrien er lige så vigtig som fysiske sygdomme og det somatiske sygehus.