Mens ubådssagen ruller: Medierne underprioriterer retsag om dansk medansvar for tortur i Irak

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Under et hidtil uset dansk og internationalt presseopbud startede ubådssagen i torsdags i Københavns Byret. Det spektakulære mord har fået pressen til at give topprioritet til en sag uden større samfundsrelevans.

Modsat har retssagen om dansk medansvar for tortur af fanger i Irak, siden den startede i Østre Landsret i begyndelsen af november, været mødt af en rungende tavshed. Det på trods af sagens principielle betydning i lyset af Danmarks tidligere rolle som foregangsland i arbejdet mod tortur.

Fangerne blev sultet, bagbundet, udsat for falske anklager og dødstrusler samt måtte overhøre, at andre blev tortureret

Regeringen og Forsvarsministeriet har gjort alt for at undgå at få opklaret, om der er begået tortur, og om det har været med dansk medvirken. Forsvarsministeriet har med bistand fra Kammeradvokaten brugt alle mulige kneb for at undgå Irak-tortursagen – bl.a. en påberåbelse af forældelse, som blev afvist af retten.

Uagtet at retssagen efter nedlæggelsen af Irak-Afghanistan-kommissionen nok er den eneste juridiske mulighed for at få afklaret, om Danmark har et medansvar for tortur, har pressen undladt at dække de vidneafhøringer, der sammen med retsmedicinske rapporter har dokumenteret den stedfundne tortur. Om et mord i en ubåd overgår tortur i grusomhed, er der ingen grund til at afgøre. Men mediedækningen af ubådssagen overgår langt dækningen af Irak-tortursagen.

Ud over slag og spark var fangerne i forbindelse med Green Desert-operationen og overgivelsen til de irakiske enheder udsat for både smertefuld analtortur, elektrisk tortur, og de fik dryppet kogende olie på kroppen. Det kunne de irakiske vidner detaljeret berette om.

Under den videre anholdelse blev fangerne sultet, bagbundet, udsat for falske anklager og dødstrusler samt måtte overhøre, at andre blev tortureret. En blanding af fysisk og psykisk tortur har resulteret i følger som ptsd, angst og depression, hvilket lægeundersøgelser dokumenterer.

De retsmedicinske rapporter er blevet gennemgået af det danske retslægeråd, som ikke har haft grund til at anfægte lægeundersøgelsernes lægefaglige indhold. Tværtimod slår Retslægerådet fast, at rapporterne opfylder WHO’s kriterier, og at der er overensstemmelse mellem torturofrenes beretninger og undersøgelsernes fund og symptomer.

Irak-tortursagen fortsætter til maj. Vi håber, at pressen vil indhente det forsømte og videregive det uhyggelige og rystende indblik i et meget mørkt kapitel af danmarkshistorien: nemlig dansk medansvar for tortur i Irak.