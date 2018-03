Regionsrådsformand: Det kan ikke passe, at mange er afskåret fra at arbejde hjemme, fordi internetforbindelsen er dårlig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En ordentlig bredbåndsdækning er helt afgørende, hvis vi skal sikre arbejdspladser og få borgere og virksomheder til at etablere sig i Region Sjælland. Når vi ser på dækningskortet over hele Danmark, står det krystalklart, at behovet for bedre bredbåndsdækning er særligt stort i Region Sjælland. 21 procent af alle adresser i Region Sjælland har ikke adgang til hurtigt bredbånd. Det er 85.000 adresser.

Det er beskæmmende, at vi i Danmark er endt i en situation, hvor dele af landet reelt er koblet af den digitale udvikling. Det er digital ulighed. Adgang til en ordentlig internetforbindelse og dækning på mobiltelefonen er helt afgørende for, at vi kan sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen må tage det ansvar på sig. At overlade grundlæggende infrastruktur til markedskræfterne er ikke at tage ansvar

Med hurtigt bredbånd forstår vi 100 mbit download og 30mbit upload, og det kan ikke passe, at man som gymnasieelev ikke kan aflevere sine opgaver via nettet, at mange er afskåret fra at arbejde hjemme, eller at en virksomhed ikke kan sælge sin produkter over nettet. God internet- og mobildækning er i dag et stykke grundlæggende infrastruktur, på linje med strøm- og vandforsyning. Det skal være i orden.

Det er derfor trist, når energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt siger, at det er markedskræfterne, som skal sørge for en god internet- og mobildækning. Jeg kunne ikke være mere uenig. Vi kan ikke overlade det til markedskræfterne. Og slet ikke når det kommer til de mere tyndt befolkede dele af Danmark.

Vi skal have sat tempoet i vejret på udbredelsen af ordentligt bredbånd. Regeringens bredbåndspulje hjælper kun en del af borgerne. Skal vi løse udfordringen, kræver det, at det offentlige tager meget mere ansvar, og at det gøres til en offentlig opgave. Regeringen må tage det ansvar på sig. At overlade grundlæggende infrastruktur til markedskræfterne er ikke at tage ansvar.

Som region har vi ikke mandat og midler til at løse udfordringen med dårligt bredbånd. Desværre.

Men vi kan f.eks. sammen med kommunerne lave ensartede regler for gravetilladelser og regler om leje af plads til mobilmaster. Vi har også lavet en fælles indsats med de sjællandske kommuner i forhold til de statslige bredbåndspuljer, der i 2017 sikrede 1.222 nye adresser i Region Sjælland en ordentlig bredbåndsforbindelse.

Men i Region Sjælland vil vi lægge maksimalt pres på regeringen for at få en ambitiøs udrulningsplan for ordentlig bredbånd og mobildækning i hele Danmark. Den digitale infrastruktur skal opgraderes og fremtidssikres. Det er afgørende for, at vi fortsat kan være et af verdens rigeste og mest tilfredse samfund.