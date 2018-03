Rockwool Fonden svarer igen på kritik: Den sociale mobilitet i USA er næsten så god som her

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Kroniken 12. marts stillede forskere fra Vive spørgsmålstegn ved et studie, som vi sammen med nobelpristageren James Heckman offentliggjorde i 2016.

I studiet sammenligner vi USA og Danmark med hensyn til social mobilitet. I bund og grund handler det om, i hvilken grad det er dine egne evner eller dine forældres placering i samfundet, der bestemmer, hvordan det går dig.

Vi viste blandt andet, at danskeres indkomst i langt mindre grad end amerikaneres er afhængig af, hvem deres forældre er. Men overraskende nok fandt vi ikke de samme forskelle, når vi undersøgte den uddannelsesmæssige mobilitet. Her viste det sig, at Danmark var overraskende tæt på USA.

Både vores og Vive’s analyse illustrerer, hvor lidt vi som forskere og samfund ved om roden til ulighed

Det er dette resultat, Vive-forskerne kritiserer. Men kritikken er skudt ved siden af. Den baseres på en flig af vores samlede analyse – 2 figurer ud af samlet set omkring 40 figurer og tabeller – samt en henvisning til et andet studie. Vive-forskerne har ret i, at Danmark i én opgørelse i et andet studie er i top-5, når det kommer til uddannelsesmobilitet – sammen med Malaysia, Kirgisistan, Kina og Etiopien.

På et andet mål, som vi henviser til, ligger Danmark dårligere og på niveau med blandt andet Norge, Finland og, ja, USA. Som Vive-forskerne rigtigt pointerer, er det en vurderingssag, hvilket mål man vil tillægge størst vægt. Når man forsker samfundsforhold, er man nødt til at træffe en række valg. Om, hvilke årgange man kigger på, hvor gamle de skal være, når man kigger på dem, hvordan de inddeles i grupper, hvordan man registrerer deres forældres uddannelsesniveau osv.

Vive-forskerne har truffet andre valg og er nået frem til, at 46 procent af forskellene i amerikanske børns uddannelse oprinder fra forskelle i deres forældres uddannelse. For danske børn finder de, at det tilsvarende tal er 42 procent. Vive-forskerne baserer deres kronik på, at disse tal statistisk set er forskellige. Men de svarer ikke på, om forskellen mellem 42 og 46 procent er stor – eller om de to tal er overraskende tæt på hinanden.

Der er markante forskelle på, hvordan vi i Danmark og USA har valgt at indrette os. I Danmark er lønforskellene små, vi har SU og gratis uddannelse. På trods af de store forskelle mellem de to lande synes forskellen på den sociale arv – for så vidt angår uddannelse – dog at være lille. Som forskere er det ikke vores opgave at tilpasse vores resultater efter mulige politiske udlægninger, der måtte komme.

Vores opgave er at undersøge centrale og kontroversielle problemstillinger for samfundet og fremlægge de resultater, vi finder – uanset hvad de viser.

Det store spørgsmål for os som forskere er, hvorfor uddannelsesmobiliteten ikke er langt større i Danmark end i USA. Både vores og Vive’s analyse illustrerer, hvor lidt vi som forskere og samfund ved om roden til ulighed.

Det kan være en hård erkendelse – åbenbart så hård, at Vive-forskerne føler sig nødsaget til at fornægte det i deres Kronik. Men ikke desto mindre er det en nødvendig erkendelse, hvis vi som samfund ønsker at skabe lige muligheder for alle uanset baggrund.