Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom: Vi skal straffe de kriminelle meget hårdere

De tilførte ham 29 alvorlige skader med en hobbykniv, tævede ham med en hammer, skar et stykke af hans øre og forsøgte at prikke øjnene ud på ham, inden de urinerede ud over ham, fordi de troede, at han var død. Det var han bare ikke.

Chris Bjerknæs Født 1989. Er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og har været aktiv i dansk politik siden 2008, bl.a. som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Udover sit politiske engagement arbejder han til daglig som farvehandler. Chris Bjerknæs skriver indlæg fra et ungt, borgerligt ståsted for Politikens debatredaktion.

Straffen til hovedgerningsmanden blev sølle tre års fængsel. Til trods for at strafferammen er op til 9 år, så udløste denne grove mishandling altså kun en tredjedel af den mulige straframme. Helt ærligt, hvor groft skal grov vold være, før det udløser en fair straf?

Ikke nok med at gerningsmanden kun får tre års fængsel, han har tilmeld sandsynligvis mulighed for at blive prøveløsladt, efter at han har afsonet to tredjedele af sin straf, altså efter to år. To sølle år for at have krænket et andet menneske så groft - en gerning, som vil give offeret ar for livet.

De tre andre medgerningsmænd fik endnu mildere domme.

Det er i langt de færreste tilfælde, at strafferammen udnyttes til fulde, og det er i mit hoved dybt forkert. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man ikke bruger det råderum, der er, i stedet for at skyde langt forbi målet med latterligt lave straffe i forhold til hvad der er muligt og forbrydelsens karakter.

Men der er to løsninger på situationen. For det første kan man indføre normalstraffe ved langt flere kriminelle forhold, end det er tilfældet i dag. Alternativt kan man indføre flere og højere minimumsstraffe.

Ved at indføre normalstraffe sikrer vi, at en bestemt lovovertrædelse udmønter i en bestemt straf, som man eksempelvis har gjort med voldtægt, hvor det i udgangspunktet udløser 3,5 års fængsel. Det må vi gøre flere steder, således at så grove voldssager og mishandlinger, der grænser til tortur eller drabsforsøg, ikke ender med sølle tre års fængsel.

For at være helt ærlig så skammer jeg mig på det danske retssystems vegne såvel som på ofrets og ikke mindst de pårørendes vegne. Jeg kan slet ikke forklare, hvor krænket jeg reelt bliver på min retsfølelse, når sådan noget sker uden alvorligere konsekvenser.

Nej, jeg mener naturligvis ikke, at vi skal blande os i magtens tredeling og udføre domstolenes arbejde. Det er op til de professionelle at udforme den konkrete strafudmåling.

Den lovgivende magt, kan sagtens sætte rammerne for den dømmende magt. Det har man jo i forvejen gjort, når man har præciseret en strafferamme for diverse lovovertrædelser, og ligeledes kan man gøre dette ved at indføre normal- og minimumsstraffe.

Man går ikke ind og dikterer den konkrete strafudmåling, som stadig skal være op til domstolene og altså den dømmende magt - naturligvis. Derefter er der stadig rum for domstolene til at vurdere den konkrete sag. Men den lovgivende sætter rammerne for den dømmende til at agere ud efter. Ligesåvel som den lovgivende magt afgører, hvad der er inden for eller uden for lovens rammer.

Men somsystemet er nu,så er vi til grin. Vi danskere er til grin, når gennemsnitsstraffe for virkeligt alvorlige forbrydelser såsom sædelighed eller personfarlig kriminalitet kan udmøntes i så lave straffe, som det er tilfældet i ovenstående sag.