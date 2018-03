Sorgforsker og psykolog: Sorg kan måske deles, men den kan ikke uddelegeres

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Every human society is, in the last resort, men banded together in the face of death«, hedder det i et berømt citat fra den amerikanske sociolog Peter Berger. En kultur, der ikke er i stand til at integrere sine døde i det fortsatte liv, vil være en rodløs kultur.

De dødes plads i det fortsatte liv er således ikke udelukkende et privat anliggende for den enkelte sørgende, men i høj grad også noget, der medieres af kulturelle normer og praksisser. I samtidens vestlige kulturer, er kritikken af vores angiveligt manglende døds- og sorgkultur ikke desto mindre særdeles udbredt, både blandt fagfolk, i den brede offentlighed og ikke mindst blandt pårørende og efterladte.

Ny sorgforskning 'Sorgens kultur' er et forskningsprojekt støttet af Den Obelske Familiefond, under ledelse af professor Svend Brinkmann ved Aalborg Universitet. Projektet, der pt. har tilknyttet i alt 10 forskere (blandt andet dette indlægs forfatter) fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, vil i den femårige projektperiode undersøge sorgerfaringer specifikt, men også de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid.

Kritikken hviler ofte på en uudtalt præmis om sorgens universelle og tidløse væsen, der forstyrres eller undertrykkes af modernitetens betingelser (industrialisering, sekularisering, individualisme, urbanisering, you name it!). Selvom denne kritik har været væsentlig for at sætte død og sorg på den kulturelle dagsorden, er den ikke uproblematisk.



Ikke mindst er det åbenlyst svært at fastholde, at vi ingen sorgkultur har, i en tid, hvor den samfundsmæssige og kulturelle interesse for sorg nærmest eksploderer i form af bogudgivelser, film, radio- og tv-programmer, musik, teaterforestillinger, debatarrangementer, aviskroniker, forskningscentre, sorggrupper og så videre.

I den forstand repræsenterer synspunktet om den manglende sorgkultur en form for antropologisk blindhed i forhold til de træk, der kendetegner vores egen kultur. Snarere end at definere vores egen døds- og sorgkultur som fraværende (hvis den virkelig var det, stod den forskningsgruppe, jeg selv repræsenterer i øvrigt uden et egentligt forskningsobjekt), må vi rette blikket mod de mangfoldige praksisser og forståelser, sorgen og døden medieres gennem i vores samtid.

Afstanden mellem den sørgende og verden kan somme tider opleves pinefuld, andre gange nødvendig

Som filosoffen Martin Heidegger påpegede, må ethvert menneske i fundamental forstand dø sin egen død. På samme vis, kan ingen tage sorgen fra den sørgende.

Sorg kan måske deles, men den kan ikke uddelegeres. I den dybe sorg er den dødes ikke-væren så at sige allestedsnærværende, samtidig som verden, i dens ufortrødne fortsættelse uden den afdøde, kan fremstå underligt fjern og fremmed.

I en ny dokumentarfilm, 'Den nat vi faldt', af Cille Hannibal på CPH:DOX følger hun sin mor, Mette Hannibals, sorg i tiden efter hendes livsledsager, Politiken-fotograf Per Folkvers, pludselige død.

Ensomheden viser sig i morens krop, der ofte vender sig bort fra kameraet, ind mod sig selv: »Du holder på dig selv på en bestemt måde«, lyder datterens voiceover, der ledsager morens sorgtunge, indadvendte krop. »Jeg kan ikke rigtig give dig et knus«.

Denne afstand mellem den sørgende og verden kan somme tider opleves pinefuld, andre gange nødvendig, som når moren i Hannibals film tager af sted på vandretur alene i bjergene.

Selvom ensomhed er en del af sorgens grundlæggende væsen, er vores fælles bestræbelser på at overskride denne ensomhed ikke desto mindre en paradoksal forudsætning for at leve med sorgen.