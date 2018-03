Professor i forvaltningsret: Mørklægningens momentum fortsætter

Til trods for, at der kan være forår på vej i forhold til nogle udvalgte eksempler, hvis man går videre med forslaget til ny offentlighedslov, er helhedsindtrykket stadig, at forslaget indebærer en del skydække. Alene det, at en offentlighedsekspert som Oluf Jørgensen, som er den person, som Justitsministeriet korrekser i sit forsvarsskrift, kan mene noget andet end eksperterne på Slotsholmen, vidner om et forslag med mange tolkningsmuligheder.

Vi må nok også erkende, at myndigheder nogle gange ekspederer ansøgninger om aktindsigt uden at komme omkring alle de finurligheder, som lovforslaget er bygget op omkring.

Når vi når frem til næste runde i maratondansen med offentlighedsloven, kan der måske være grund til at tænke en anelse mere innovativt. Den grundlæggende tankegang bag offentlighedslovens etagehus med et virvar af døre, vinduer og kanaler i forhold til indblik kan også trænge til et eftersyn.

Flere dele af offentlighedsloven er hængt op på de skønsmæssige og løse hængsler, og adgangen til at åbne eller lukke en bestemt dør ind til de interessante dele af forvaltningens dokumenter kan i vidt omfang afhænge af de vinde, der blæser på et bestemt forvaltningsområde.

Der er efter min opfattelse for meget af den slags flersporet jura i loven, og det kan indebære risiko for, at man fra systemets side lægger sig fast på en minimal praksis, selv om loven og samvittighedsfulde jurister sådan set sigter efter mere.