Tidligere formand for Etisk Råd: Modstand mod omskæring kræver ikke et forbud

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Debatten om omskæring af drengebørn har fået en del spalteplads gennem de seneste uger. En polariseret og ofte skinger debat, hvor de gamle slidte argumenter pudses af og pustes op. Der er underskriftsindsamlinger og kendte såvel som semikendte, der stiller op i det ene eller det andet kor, som synger de samme gamle slagsange.

Som formand for Det Etiske Råd lærte jeg, hvordan der er visse emner, man særligt skal ruste sig til, hvor omskæringsdebatten ofte kræver en gladiatorkamp, der kun accepterer én vinder. Går man først ind i arenaen, skal man desuden forberede sig på adskillige buhråb og andre mere eller mindre følelsesladede reaktioner.

Personligt er jeg ikke tilhænger af omskæring af drengebørn, tværtimod. Vægter jeg de mange argumenter, vil jeg som de fleste danskere være modstander

Men kampen er ganske forudsigelig, hvor det handler om medicinske, psykologiske, kulturelle og religiøse argumenter, men også en række principper, såsom princippet om religionsfrihed og især den enkeltes ret til at vælge selv.

Dertil kommer synspunkter, der drejer som en vindbøjtel betinget af afsenderen. Det gælder eksempelvis den ofte fordrejede sammenligning med omskæring af pigebørn, fordele og ulemper i det senere seksualliv og den gamle traver vedrørende hygiejne.

Personligt er jeg ikke tilhænger af omskæring af drengebørn, tværtimod. Vægter jeg de mange argumenter, vil jeg som de fleste danskere være modstander. Men det store problem er, at de fleste slutter fra en modstand til et forbud, hvilket er en fejlslutning.

Hvis man er modstander, vil det ikke gavne de nyfødte drenge med et forbud. Dels vil praksis blot flytte til udlandet. Dels vil der forekomme flere indgreb uden et lægefagligt tilsyn, med den konsekvens at flere børn får større gener af indgrebet. Og endelig vil man udgrænse religiøse minoriteter, som i forvejen er udsat. Den modstand, der hersker her i landet, bør til gengæld afføde en dialog, som gradvist vil udfase den herskende praksis.

Vi ser allerede hvordan flere jøder og muslimer forlader denne tradition. Vejen frem er derfor ikke at stramme grebet via et lovindgreb. Vejen frem er at få bedre greb om en dialog, så overgrebet gradvist forsvinder med årene.

Men sagen er blevet betændt på grund af den religiøse dimension. I Danmark er det således ikke forbudt at skade sine børn på en lang række andre måder, som har markant større negative konsekvenser. Eksempelvis kan man som forældre servere dårlig fastfood for sine børn hver eneste dag, uden at nogen griber ind. Madvaner, som vil forfølge børnene med overvægt, mobning, livsstilssygdomme og tidlig død.

Men også her gælder det lange seje træk, hvor et forbud ikke kan ændre en kultur. Skal omskæring af drengebørn derfor forvandles fra fremtid til fortid, må vi besinde os på oplysning og dialog i nutiden.