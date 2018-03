Plejemedhjælper: Lad os nu stoppe op og spørge os selv – er vi virkelig så stressede?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nomeringen på plejehjem er i gennemsnit 2,8 ældre per ansat til pleje. Dette er altså, når rengøring, ledelse osv. er trukket fra. Set med mine øjne er det slet ikke en dårlig normering. Faktisk synes jeg, at den er meget passende.

Jeg oplever ikke at være i tidspres eller at være stresset, når jeg er på arbejde. Selvfølgelig er der dage, der er mere kaotiske end andre, men sådan er det at arbejde med mennesker.

Alligevel bliver der ikke talt om andet end, hvor stressede personalet i ældreplejen er. Lad os nu stoppe op og spørge os selv – er vi virkelig så stressede?

Jeg er så træt af at høre om, hvor dårlig normeringen er på plejehjem, eller hvor lidt tid der er i hjemmeplejen

Jo mere man taler om, at man er stresset – at der ikke er tid nok – jo mere sandt bliver det også. Det bliver en selvopfyldende profeti. Jeg anerkender, at der kan være ting i ens liv, der gør, at man er stresset på arbejdet. Jeg anerkender også, at der kan være nogle forhold på ens arbejde, som man er utilfreds med.

Men jeg er så træt af at høre om, hvor dårlig normeringen er på plejehjem, eller hvor lidt tid der er i hjemmeplejen. Jeg har som vikar kørt i omkring 10-12 forskellige hjemmeplejer og været på mange forskellige plejehjem. Nogle steder med bedre tid end andre, javist. Men aldrig så jeg følte, at jeg ikke kunne løse de opgaver, jeg skulle. Langt de fleste gange har der da også været mulighed for at sætte sig ned i 5-10 minutter og fået en sludder, inden jeg igen er kørt videre.

Jeg har mødt ældre, der har sagt til mig, at jeg bare kunne tage afsted, for jeg havde jo så travlt, og når jeg har sagt, at det havde jeg ikke, så har de kigget undrende på mig og fortalt, at de, der plejede at være der, normalt stod og trippede for at komme ud ad døren.

Det er simpelthen ikke okay! Selv hvis man føler sig stresset, må det aldrig gå ud over de ældre.

Vi må ikke glemme at være nærværende i vores arbejde.

Brokkulturen i ældreplejen fylder efterhånden så meget, at vi glemmer, hvad der egentlig er vigtigt – at skabe en tryg og værdig alderdom for de ældre.