Cand.scient. og pensionist: Muleposernes påståede store miljøbelastning er fake news

Miljøstyrelsen har netop fået udarbejdet en rapport, der omhandler miljøpåvirkningen af forskellige indkøbsposer. Det er blevet formidlet, at en stofpose skal genanvendes 7.000 gange for at måle sig miljømæssigt med brug af en plastpose.

Dette er fake news.

Hvis man nærlæser rapporten og når frem til appendix C på side 114, kan man læse, hvordan det hænger sammen.

Appendix C tager udgangspunkt i en sammenligning mellem stof- og plastposer, der til forveksling kunne minde om situationen for mig og min genbo. Selv fik jeg for 13 år siden en stofpose af min arbejdsplads, som jeg bruger tre gange om ugen. Det vil sige, at den har været brugt mindst 1.500 gange, mens min genbo bruger plastposer som foreskrevet i rapporten.

I appendix C er der oplysninger om 15 forskellige miljøindikatorer, som alle har betydning for miljøet. Når stof- og plastposer sammenlignes i en situation som ovenstående, vinder stofposen over plastposen for de 14 ud af 15 indikatorer.

Den ene indikator, hvor stofposen er dårligere, er 'Ozone Depletion', som så vidt jeg kan se handler om, hvorvidt produktion, brug og bortskaffelse svækker ozonlaget.

På de 14 andre områder vinder stofposen.

Hvis man kun genbruger 500 gange, vinder stofposen for 11 af de 15 indikatorer.

Det er derfor en stærkt misvisende konklusion, som er udsendt til pressen.

Jeg vil nu bede miljøstyrelsen om at bekræfte denne udlægning. Vi skal helst ikke have statslige styrelser til at medvirke til fake news. Der kommer rigeligt fra udlandet.

Der er ingen tvivl om, at bomuldsproduktion udgør en stor miljøpåvirkning, men vær sød at sætte tingene i proportion.