Direktør til kamp mod altaner: »Tror du, der er plads til en ekstra pølle på grillen?«. Jeg kigger forfærdet op, da min nabo prikker mig på skulderen

Problemerne med at etablere et godt naboskab skyldes paradoksalt nok vores store valgfrihed. Vi vælger selv vores job, kæreste og venner. Hvor vi vil bo, og hvordan vi indretter os. Er der noget, vi ikke bryder os om, har vi i dag valget hurtigst muligt at undgå eller stoppe det.

Naboerne kan vi til gengæld sjældent selv vælge, og de forsvinder ikke af, at vi ignorerer dem. Her skal vi tværtimod investere tid, tålmodighed og lidt af os selv. Når vi vælger ikke at gøre det, er problemet, at tålmodighed, forståelse, nysgerrighed og kompromissøgen – alle egenskaber i et godt naboskab – forsvinder, når vi hopper over, hvor gærdet er lavest.

»Tror du, der er plads til en ekstra pølle på grillen?«. Jeg kigger forfærdet op, da min nabo prikker mig på skulderen. Vi står i gården, og den midaldrende dame smiler til mig og vifter med sit hvidløgsflute. Jeg gyser ved tanken om, at hendes Steff Houlberg-pølser skal danse pardans med mine fra Løgismose, men da de først ligger der – side om side – er det slet ikke så galt endda. De nyder faktisk hinandens selskab.

Sådan er det også med naboer. Vi skal have prikket hul på snakken, før smilene, overskuddet og solidariteten for forskelligheder opstår. Så tag og skrub ned i gården, og lad os vise, at vi stadig mestrer naboskabets svære spil.