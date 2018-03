Forskere: De politiske forbrugere kan få reel magt. Coop-valget er lakmusprøven

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den 14. april er der formandsvalg i en af de største andelsbevægelser i Norden: Coop.

Kampen om magten i Coop drejer sig om fremtiden for over 40.000 ansatte, men også om fremtiden for de over 1,7 mio. medlemmer. Altså også for den helt almindelige dansker, der handler i Brugsen, Kvickly, Irma eller Fakta.

Foreningens rygrad af brugsforeninger minder om, hvor gennemsyret af demokrati det danske samfund har været.

BLÅ BOG Ellersgaard Christoph Ellersgaard (f. 1981) er ph.d. i sociologi og adjunkt ved Department of Business & Politics, CBS, hvor han forsker i eliter og magt.

BLÅ BOG Mulvad Andreas Møller Mulvad (f. 1983) er ph.d. i statskundskab og adjunkt ved Department of Business & Politics, Copenhagen Business School. Han forsker i forholdet mellem demokrati, civilsamfund og kapitalisme i historisk perspektiv.

De tre formandskandidater repræsenterer hver sin løsning på, hvordan denne demokratiske tradition kan udvikles eller afvikles. Valget i Coop kan meget vel være lakmusprøven på, om de demokratisk styrede dele af erhvervslivet i fremtiden skal være styret i en elitedemokratisk, organisationsdemokratisk eller ildsjælsdemokratisk ånd.

Valget i Coop bliver næste akt i den begyndende kamp om at genvinde og udvide borgernes demokratiske kontrol med erhvervslivet.

Tanken om, at forbrugerne selv ejer de virksomheder, de handler i, var på mange måder revolutionerende. Helt almindelige landsbyboere gik i 1800-tallet sammen, for at storgrossister og købmænd ikke kunne tage røven på dem – og for at sikre sig de basale fornødenheder til dagen og vejen.

Potentielt betyder denne model, at man som kunde sikrer sig mod, at virksomheden sælger en vare under dens markedsværdi. Men frem for alt betyder det, at kunderne får mulighed for at sikre sig, at virksomheden lever op til sit samfundsmæssige ansvar.

Historisk set er Coop eksempelvis gået forrest med at indføre varedeklarationer og økologi, ligesom Coop har fået sænket grænseværdierne for skadelige stoffer i fødevarer, også hos producenter og konkurrenter.

Netop andelstanken giver mulighed for, at den politiske forbruger ikke blot bliver en atomiseret, politisk korrekt og hellig indkøber

Men potentialet er endnu større. Hvis kunderne står sammen, kan de frabede sig slagtilbud på de usunde varer, vi alle lægger i kurven, når blodsukkeret er lavt ved kassen. Eller forestil jer, at vi kunder i fællesskab stiller minimumskrav til leverandører om arbejdsvilkår og overenskomster. Eller finder fælles løsninger på, hvordan vi undgår de bjerge af emballage, vores madvarer efterlader i køkkenet.

Netop andelstanken giver mulighed for, at den politiske forbruger ikke blot bliver en atomiseret, politisk korrekt og hellig indkøber, men i stedet – hvis han eller hun kan overbevise de øvrige medlemmer – kan skabe fælles idealer bakket op af massive markedsandele.

Med dette potentiale kan man undre sig over, at demokratiet i de andelsejede selskaber ikke blomstrer. Men faktisk har flere andelsejede selskaber for nylig været ude i stormvejr om værdien og legitimiteten af det demokratiske ejerskab.

Senest da fagbevægelsens top under protester fra dele af baglandet valgte at afhænde forsikringsselskabet Alka (dog til et andet andelsejet selskab, nemlig Tryg).

Ligeledes har en gruppe kunder i Nykredit med foreningen Fair Bidragssats rejst sig mod bestyrelsen i protest over drastiske forhøjelser af gebyrer og en truende børsnotering af realkreditinstituttet.

En forklaring på uroen kan være, at flere af de kundeejede selskaber, f.eks. Nykredit og Tryg, i høj grad er blevet kapret af en gruppe mennesker med stærke forbindelser til magteliten. Faktisk var bestyrelserne i såvel Nykredit som Tryg blandt de allerbedst forbundne fora i det danske magtværk, som vist i bogen ’Magtens Atlas’.

Gennem deres øvrige bestyrelsesposter kunne bestyrelsen i Nykredit nå ud til 1.092 fora i det danske magtnetværk, hvilket placerede bestyrelsen som det 51. mest centrale fora. Tryghedsgruppen lå lige efter med en rækkevidde på 1.042 fora, hvilket placerede dem som det 65. mest centrale fora.

Til sammenligning er det i vidt omfang stadig hr. og fru Jensen, vi finder i Coops bestyrelse og landsråd. Med sin ret beskedne rækkevidde på 106 findes der mere end 2.000 fora, som er mere centralt placeret i det danske magtnetværk end bestyrelsen i Coop.

Men både i Nykredit og Tryg har nye demokratiske strømninger blandt kunderne de sidste år udfordret selskabernes magtelite.

Således blev protesterne over Nykredits planlagte børsnotering så voldsomme, at man i stedet fik skudt kapital i selskaberne gennem en anden fællesskabsejet institution: pensionskasserne. Og i Tryg har nye kræfter erstattet magteliteveteraner som tidligere formand for Landbrugsrådet Peter Gæmelke og tidligere FLSmidth-boss Jørgen Huno Rasmussen i Trygs bestyrelse.

De tre kandidater til formandsvalget i Coop repræsenterer tre forskellige veje, de fællesskabsejede selskaber kan gå.