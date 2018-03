Birthe Rønn Hornbech: Rigsadvokaten bør være uafhængig af politiske beslutninger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Rigsadvokaten er fratrådt med øjeblikkelig virkning og i den dybeste stilhed. Der er indgået aftale mellem Justitsministeriet og rigsadvokaten. Der gives ingen begrundelse, men Justitsministeriets departementschef udtaler om den nu tidligere rigsadvokat, at han er et juridisk fyrtårn. Man må altså formode, at rigsadvokaten i hele sit virke har truffet juridisk saglige afgørelser.

De 179 folketingsmedlemmer, der ellers ikke forsømmer nogen lejlighed til at blande sig i alle mulige enkeltsager, har i denne sag været forbavsende tavse.

Hvis der måtte være folketingsmedlemmer tilbage, der mener, at borgernes retssikkerhed bør være retsstatens hjørnesten, bør de omgående træde i karakter. Strengere straffe, dobbelte straffe, udvisning af udlændinge er snart sagt folketingsmedlemmernes svar på alt.

I Justitsministeriet hopper man hele tiden på tungen for at indordne sig under de politiske krav. Lovforslagsbemærkninger bliver mere og mere søgte for på den ene side at imødekomme politikernes mere og mere søgte krav og på den anden side at formulere sig, så Danmark ikke melder sig helt ud af det internationale retssamfund.

Denne udvikling i retning af lovgivning, hvor grundlæggende retsprincipper i stigende grad undertrykkes, sætter i den grad anklagemyndigheden under pres. Love, der vedtages, skal jo også anvendes. Anklagemyndigheden må holde for og rejse sagerne.

Det er derfor aldeles nødvendigt, at de folketingsmedlemmer, der stadig mener, at Danmark bør være en retsstat, hvor de enkelte straffesager ikke rejses på grund af politiske ønsker, nu træder i karakter og viser respekt for retssamfundet. Det kan passende ske ved at benytte lejligheden til at sikre, at rigsadvokaten er uafhængig af politisk indblanding.

I dag skal rigsadvokaten rette sig efter justitsministeren, som er højeste anklagemyndighed. Denne funktion bør justitsministeren fritages for.

Rent principielt bør det ikke være en politisk udpeget minister, der er øverste anklager i almindelige straffesager. Der er alt for stort interessesammenfald. Jo mere en justitsminister og flertallet i Folketinget benytter strafferetten og strafferetsplejen som politiske midler til at udvise handlekraft, jo større bliver også den politiske interesse for at intervenere politisk i anklagemyndighedens arbejde.

Denne politisering er egnet til, at der rejses mistanke om, om ikke anklagemyndigheden i højere og højere grad vil blive politisk styret også i enkeltsager.

Det nytter jo ikke at gennemføre straffelove, der betræder nye områder, hvis ikke sagerne rejses. Derfor har minister og politikere i stigende grad en interesse i at styre anklagemyndigheden. Der bliver et stigende politisk pres for, at justitsministeren anvender sin magt og myndighed som øverste anklagemyndighed og ud fra politiske hensyn træffer usaglige beslutninger om, at sager, der ikke burde rejses, alligevel indbringes for domstolene.

Det er stærkt utilfredsstillende i et retssamfund, at et politisk flertal uden lovgivning og i det skjulte og under trussel om ministerstorm kan pålægge justitsministeren at give rigsadvokaten politisk bestemte og uigennemtænkte forholdsordrer om konkrete straffesagers behandling.

Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra den mistanke, at anklagemyndigheden i højere og højere grad vil blive politisk styret. Den mistanke kan Folketinget rydde af vejen ved at gøre rigsadvokatembedet uafhængigt af justitsministeren og Justitsministeriet.