Socialdemokratiet: Løkke holder hånden over techgiganter, der trækker datamilliarder ud af Danmark

Den globaliserede økonomi udfordrer velfærdsstaterne i Europa, fordi store digitale virksomheder ikke behøver at betale skat. De største EU-lande og Kommissionen vil nu ændre spillereglerne, men Løkke vælger at beskytte de multinationale selskaber og står side om side med lavskattelande og Trump.

0,82 procent. Så lidt betalte en af verdens største virksomheder – Facebook – samlet i skat af sit overskud i EU-landene. Et mikroskopisk beløb selv for en multinational virksomhed, men også skandaløst, fordi selskaber som Facebook, Apple, Google og Amazon netop tjener rekordstore summer fra os alle ved at sælge vores data og digitale spor til andre private virksomheder.

Når man så samtidig lægger oveni, at nogle af dem også suger størstedelen af annoncekronerne ud af mediemarkedet og derved gør det sværere for den uafhængige journalistik at leve og samtidig undergraver demokrati og datasikkerhed, er det svært at forstå, hvorfor de skal beskyttes.

Vi har svært ved at beskatte dem, fordi spillereglerne for vores skattesystemer er lavet i en tid før bredbånd, online platforme og sociale medier. Virksomheder, som er landbaserede – i mangel på bedre ord – betaler almindelig selskabsskat efter fællesskabets regler. Men tjener man penge som en digital virksomhed, med sin adresse registreret i enten Irland eller USA, kan man tjene styrtende med summer og helt undgå beskatning. Alt sammen fordi man bruger fibernet i stedet for asfalt som handelsvej.

Heldigvis er de europæiske stater og EU ved at vågne op. EU-Kommissionen fremlagde for nylig en model, hvor de 100 største digitale virksomheder betaler en omsætningsskat på 3 procent – fordi de har set, at det er en trussel mod selve velfærdsstaternes fundament, hvis flere og flere virksomheder helt kan omgå at bidrage til det.

De brede, konsensus-søgende EU-bureaukrater er med på ideen. De toneangivende franske og tyske regeringsledere Macron og Merkel – som jo ikke er hverken socialdemokrater eller andet, der lugter af røde faner – er opsat på forslaget.

Det vil i den foreslåede, og ærligt talt ret forsigtige, model indbringe hele 35 milliarder kroner til EU-landene.

»And next speaker is the Danish Prime Minister«.

Der er dog ét problem. Da EU’s stats- og regeringsledere mødtes i Bruxelles i den forgangne uge, hvor de diskuterede det nye skatteforslag fra EU-Kommissionen, og hvordan man kan regulere den uhæmmede digitale økonomi, ja, så ville Lars Løkke Rasmussen – på alle danskeres vegne – ikke være med. Han valgte i stedet at modsætte sig en europæisk løsning.

Sammen med de lande, som konsekvent har spekuleret i lave selskabsskattesatser og skattely såsom Irland og Luxemburg, står nu en dansk statsminister og sylter et forslag, som kunne genoprette bare en smule af velfærdsstatens muskler. Selv den amerikanske præsident Trump må heppe på Løkke, da man også fra amerikansk side vil forsvare de digitale techgiganters skattefinter.