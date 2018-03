Statskundsskabsstuderende: Vi djøf’ere er ikke blot følelseskolde regnedrenge uden kontakt til virkeligheden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Igen og igen sker det, at jeg, mens karrysilden går rundt til familiefrokost, skal stå på mål for djøf’ernes uduelighed.

Jeg må forstå, at ’de kolde hænder’ forstyrrer dagligdagen i folkeskoler og daginstitutioner med kontrol, spørgeskemaer og besværlige samkøbsaftaler.

Som stolt lærerbarn, der har fået folkeskolen ind med modermælken, forstår jeg til fulde bekymringerne. For mange har overvågning og evalueringer taget overhånd, og vreden retter sig mod djøf’erne, der ofte formidler de nye tiltag. Problemet er bare, at vreden bør rettes mod dem, der tager beslutningerne – politikerne!

Som statskundskabsstuderende, Djøf-medlem og en del af de udskældte kolde hænder bliver jeg frustreret. Frustreret over den forsimplede fremstilling af djøf’ere som regnedrenge og jakkesæt uden føling, interesse og forståelse for virkeligheden. For min virkelighed er en anden.

Jeg oplever medstuderende, der engagerer sig i verden med frivillighed og foreningsliv og et studiejob, hvor vi undersøger, hvordan kommunale tiltag kan gøre børn til bedre læsere. Men mit og lærernes faglige udgangspunkt for at bringe verden fremad er forskelligt. Hvor lærernes faglighed er hands on med for eksempel klasserumsledelse og læringsstrategier, findes djøf’ernes faglighed særligt i fugleperspektivet med økonomiske modeller og undersøgelsesdesign.

I et samfund, hvor arbejdet er delt og specialiseret, er det lige netop sådan, det skal være! Vi skal holde op med at vrænge ad djøf’erne, når de præsenterer modeller i Excel, men i stedet forstå, hvordan vores fagligheder kan spille sammen til det fælles bedste.

Når det er sagt, er det selvfølgelig i orden at være utilfreds med kravene om dokumentation i børnehaven eller trivselsmålinger i folkeskolen. Så længe vi husker, hvem vi skal rette skytset mod.

Det er i første omgang politikerne og ikke djøf’erne, der sætter rammerne for, hvad der kræves i offentlige institutioner. Derfor don’t kill the messenger

For det er i første omgang politikerne og ikke djøf'erne, der sætter rammerne for, hvad der kræves i offentlige institutioner. Derfor don't kill the messenger, der i dette tilfælde sandsynligvis er en djøf-ansat med speciale i evalueringer.

Det er ikke en god protest at svine evalueringsmedarbejderen til eller at nægte at deltage i en undersøgelse, du som institution er pålagt af kommunen. Hvis du er utilfreds med metoderne, så tag kampen op med det politiske system i stedet for den enkelte ansatte, der tilfældigvis krydsede din vej.

Kontrol, evalueringer og koordinering kan SAGTENS tage overhånd, men vend vreden mod politikerne, der tager beslutningerne. Sandsynligvis finder du endda støtte blandt alle de djøf’ere, der ved, at det også ifølge teori og undersøgelser er et selvmål at kontrollere offentligt ansatte!