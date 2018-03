Debat: Vores børn skal ikke være digitale forsøgskaniner

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I februar bragte New York Times en artikel af Judi Ketteler, journalist og mor til to, som havde udført et eksperiment: Hun lod sin 9-årige søn oprette en Instagram-konto og gav ham frie tøjler til at udforske mediet – helt uden regler og løftede pegefingre.

Efter en weekend kunne hun konstatere, hvad hun beskrev som »the trouble spots«. Han havde postet ca. én gang i timen, ukritisk accepteret og gengældt anmodninger fra ukendte følgere, filmet sig selv i boksershorts og var gået ’live’ hjemme i en kammerats kælder, uden at forældrene vidste besked.

Hendes artikel er ikke enestående i debatten. I den seneste tid er der kommet voksende opmærksomhed om de risici, vi løber ved at lade vores børn færdes uden opsyn i den digitale sfære. Og det har fået konsekvenser. Dommene er begyndt at falde over de 1.000 børn og unge, som er sigtet for at dele den berygtede sexvideo, og politikerne vil have digital dannelse på skoleskemaet.

Men Judi Kettelers eksempel illustrerer en anden dimension af den digitale barndom, som vi endnu har til gode at få skabt bred debat om i Danmark: nemlig en debat, som blot er blevet mere presserende efter skandalen med Facebooks svimlende datamisbrug. For hvad er det for digitale oplevelser, der trækker i børnene? Og hvilke forretningsmodeller ligger bag?

Der er nemlig stærkt vanedannende mekanismer på spil, når vi bruger sociale platforme som Facebook og Snapchat. Digital dannelse kan hjælpe børn med at håndtere de mekanismer. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet skal acceptere dem.

I sidste uge meldte en presset Mark Zuckerberg ud, at Facebook nu indfører tiltag for at begrænse dataindsamling om sine brugere. Men som professor Mikkel Flyverbom har antydet i en kronik her i avisen, har vi formentlig kun set toppen af isbjerget, når det gælder Silicon Valleys uetiske måder at drive forretning på.

Med andre ord er det på høje tid, at vi forholder os mere proaktivt og kritisk til de produkter og forretningsmodeller, som finder vej til børneværelset.

De fleste forældre er formentlig faldet i fælden. Ungerne får lov til at downloade et tilsyneladende harmløst spil. Det er jo gratis! Men inden længe opdager man, at de gratis spil slet ikke er gratis, men at de derimod er designet til at gøre brugerne så afhængige, at de må købe sig til næste level – eller det næste fix.

Det er desværre en udbredt forretningsmodel blandt nogle af verdens førende tech-virksomheder. I løbet af de seneste par år er whistleblowers fra Silicon Valley begyndt at slå alarm over, hvordan gratis platforme som Facebook og YouTube benytter casinolignende teknikker til at fastholde os længere foran skærmen og lokke os tilbage med dopaminfremmende notifikationer, så snart vi bevæger os væk.

Det har fået Roger McNamee, en af Facebooks tidlige investorer, til at foreslå, at vi begynder at regulere sociale medier efter samme principper som tobak og alkohol. De gør os psykologisk afhængige, ergo er de en trussel mod folkesundheden. Tag bare et eksempel som den velkendte pull-to-refresh- mekanisme, hvor man swiper nedad for at opdatere eksempelvis Snapchat eller Instagram. Det minder til forveksling om funktionen på en enarmet tyveknægt.

Apple-stifteren Steve Jobs var faktisk selv modstander af, at hans børn fik iPads, og måske var han – også – på det punkt foran alle os andre

Apple-stifteren Steve Jobs var selv modstander af, at hans børn fik iPads, og måske var han – også – på det punkt foran alle os andre. I Silicon Valley ser man en tendens til, at techies forsøger at afvænne sig selv og deres børn fra det, de selv har været med til at udvikle. Børnene sendes på eliteskoler, hvor iPhones og laptops er bandlyst, og de rykker selv ind på retreatet Esalen i Californien for at reflektere over slagsiden af deres teknologiske bedrifter.

Alt imens vi herhjemme taler om at positionere Danmark som digital frontløber og styrke anvendelsen af digitale værktøjer i undervisningen, efter Det Digitale Vækstråds anbefalinger. Og det til trods for, at OECD og internationale eksperter siger, at det ikke har nogen påviselig effekt.