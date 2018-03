Økonomistuderende: Den offentlige sektor fejler, når det handler om at tiltrække de bedste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Salen på Aarhus Universitet klapper. Tre private konsulenter fra McKinsey & Co har lige været på. I ved, Corydons gamle venner.

De står i skræddersyede jakkesæt, polerede laksko og let tilbagefriseret hår. De har haft publikum i deres hule hænder gennem en veltilrettelagt præsentation. Efterfølgende kommer en fuldmægtig fra Finansministeriet på. Jeans og hvid skjorte med halvt opsmøgede ærmer. Intet visuelt, lidt usammenhængende og lettere uforberedt.

Det er på tide, at det offentlige gør en indsats for også at kunne tiltrække de klogeste hoveder

Oplevelserne står i skærende kontrast. Til serveringen bagefter deler konsulenterne visitkort ud og hyggesnakker med de studerende. Manden fra Finansministeriet er taget hjem.

Er det svært at forestille sig, hvem der modtager flest ansøgninger på næste jobopslag? Næppe.

Dennehistorie er ikke enestående. Hvis den fremtidige offentlige sektor skal kunne tiltrække de klogeste hoveder, er vi nødt til at gøre to ting: prioriter mere tid og mennesker, og fjern reglen om, at det offentlige ikke må være udfarende i rekrutteringen.

Hvorfor skal vi investere mere? Gang på gang har jeg været til rekrutteringsarrangementer med private og offentlige aktører. Gang på gang har de private brugt mere tid og været bedre forberedt. Og gang på gang har de vundet lidt flere studerende over på deres side. Lidt flere af de allerbedste. Det er på tide, at det offentlige gør en indsats for også at kunne tiltrække de klogeste hoveder.

De skal ud på universiteterne med forberedte folk, der kan finde ud af at sælge et budskab i en præsentation.

Den offentlige sektor har nemlig også brug for at kunne tiltrække de bedste. Man kunne overveje, om der var en grund til, at de private virksomheder bruger så meget energi på det.

Det er nok, fordi det virker.

Hvorfor skal vi opdatere reglerne? Som det er nu, må det offentlige ikke tage direkte kontakt til specifikke studerende for at opfordre dem til at søge jobs. De må ikke være udfarende i rekrutteringen. Det er en forældet regel i en verden, hvor der konkurreres om at skaffe de bedste folk.

Meget af rekrutteringen foregår uformelt med direkte kontakt. Og det virker. Jeg kan se det på mit studie.

De private firmaer får en til at føle sig værdsat. Det ville ikke være dumt, hvis det offentlige forsøgte sig med de samme metoder. Det der med at få folk til at føle sig værdsat.

Lønvilkår er centralt i de nuværende overenskomstforhandlingerne.

Procenter og den slags. Det er dog et uomtvisteligt faktum, at unge – og specielt akademikere – værdsætter meget andet end løn. Den offentlige sektor har masser at byde på. Den ER en attraktiv arbejdsplads. Men hvis de aldrig kommer ud over rampen med budskabet, hvad nytter det så?

Hvis det offentliges evne til at tiltrække de skarpeste hjerner ikke følger med tiden, gør den offentlige sektor så? Og hvis vi ikke gør noget, mister vi så den offentlige sektors høje kvalitet?

Jeg er ikke tryg.