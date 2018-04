DFU-formand: Det evige danske mindreværdskompleks forhindrer filmkunsten i at dyrke vor nations helte, historie og sejre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har været en tur i biografen for at se ’Så længe jeg lever’ om John Mogensens karriere og liv - den musiker, der med sin rejse fra en tid i det fine 'Four Jacks' til en selvstændig position som folkeeje forandrede dansk musikliv. Han står nærmest som inkarnationen af danskhed.

Men mens jeg sad der i den halvkomfortable biografstol med en overdimensioneret bøtte popcorn og ditto sodavand, løb historieforfalskningen hen over lærredet.

Blandt de halve sandheder kan nævnes fremstillingen af John Mogensen som en kunstner, der altid var hamrende fuld og dårligt kunne stå op under sine koncertoptrædener. Desuden optræder Minna Mogensen, John Mogensens datter, i filmen som teenager med alt hvad dertil hører, da far John dør. I virkelighedens verden var hun voksen med eget barn, da hændelsen indtraf. Minna Mogensen udvandrede fra filmen, fordi hun mente, at instruktøren - Ole Bornedal - selv havde fundet på det hele.

Hvorfor kan vi dog ikke finde ud af at hylde vores helte og historiske figurer sandfærdigt? Hvorfor skal vi altid vise de dårligste sider frem af de danskere, som har haft stor betydning for vor danske historie, kultur og selvbillede? Hvorfor er vi så smålige i vores historiefortælling?

Tag bare filmen ’Dirch’ som eksempel, hvor Nikolaj Lie Kaas spiller en af de største danske komikere nogensinde – men fremstillingen fokuserer mest på hans sorteste sider. Eller filmen 'Tordenskjold og Kold', der handler om tiden og sorgen efter krigen i stedet for om selve krigen, som fik stor betydning for Danmarkshistorien.

Der skal selvfølgelig være plads til nuancer og plads til at beskrive bagsiden af medaljen – både ved de historiske begivenheder og ved hovedpersonerne. Den kunstneriske frihed skal ikke barberes væk, men hvorfor skriver filmfolk så ofte historien så drastisk og radikalt om i jagten på at gøre Danmarkshistorien så trist og sørgeligt som muligt?

Det er jo ubegribeligt, at Danmark overhovedet figurerer på diverse lister over lykkelige lande, når vi ifølge tv- og filminstruktører er så selvdestruktive og nederdrægtige mod alt og alle

Film- og tv-instruktørernes største udfordring er ikke #MeToo-bevægelsen, som ellers er alvorlig nok, men deres egne moralske og historiske venstredrejede kompas, der er så fastgroet, at de prøver at overbevise resten af os om, at historien er anderledes.

Måske er det den berømte og berygtede jantelov, der spøger; det evige danske mindreværdskompleks, der forhindrer filmkunstnere i at dyrke vor nations helte, vor historie og vore sejre, som de fortjener at blive det. Med fuld musik, fest og farver og ikke som et dramatiseret sørgebind.

Lad os tage nogle andre eksempler på forvridninger. Frisk i erindringen står måske for mange den stort opslåede DR-dokumentarserie ’Historien om Danmark’ med Lars Mikkelsen, der startede godt, men endte som en stor reklamekampagne for socialdemokraterne.

Før det sendte DR dramaserien ’1864’ af Ole Bornedal, hvor den historiske figur Monrad og andre nationalkonservative bliver beskrevet som bindegale og onde, trods deres store betydning for historien.

Filmen ’Spies & Glistrup’ sårede Mogens Glistrups efterladte ved at være mere (negativ) fiktion end virkelighed.

Og nu sker det igen med den nye spillefilm om John Mogensen.