Emil Sloth Andersen: Stop tyranniet fra a-menneskerne! Ryk mødetiden til klokken 10 for alle unge

Mit studium har til huse på et gammelt hospital. Dørene åbner automatisk, som de åbnede for lig engang. Jeg føler mig som et lig, når jeg vandrer rundt kl. 8 om morgenen.

Emil Sloth Andersen Født 1994. Læser statskundskab på Københavns Universitet og er fast debattør i Politiken.

Jeg tænker: »Hvilken sadist har skåret min nat ned til 6 timer?«.

Mit biologiske ur ringer først kl. 10. Søvnforskeren Till Roenneberg siger, at jeg som ultra-B-menneske vågner med lav kropstemperatur. Sådan føles det også, når jeg i vintermørket cykler med 40 km i timen ned ad en glat Valby Bakke, mens jeg stadig er i den dybe søvnfase. Det føles, som om min sjæl bliver revet midt over.

A-tyranniet er giftigt for vores psyke, vores indlæring, vores kroppe

Jeg har nu meldt mig ind i en forening, der hedder B-samfundet. Den er anført af civilingeniør, ph.d. Camilla Kring. ’Har man sagt A, må man også sige B’ er foreningens motto. Ifølge Camilla Kring er stort set alle unge B-mennesker. 18-årige vågner i reglen naturligt mellem kl. 10 og 11. Men vi er fanget i et A-tyranni.

Vi bliver kaldt ’sovetryner’ og ’dovenlarser’, hvis vi sover længe.

Men søvnforskerne er ikke i tvivl: Skolesystemet er indrettet til A-mennesker, men stopfyldt med B-mennesker, og A-tyranniet er giftigt for vores psyke, vores indlæring, vores kroppe.

Det værste for mig var gymnasieårene. Om fredagen ville jeg for femte dag i træk møde kl. 8. »Go’mooooor’n«, ville jeg sige på råt aalborgensisk. »Red Bull giver viiinger«, ville jeg synge, før energidrikken sank ned.

Mit bryst føltes radbrækket. Mit sind føltes nedhøvlet. For jeg sov ofte kun 5 timer. Chris McDonald fortalte os engang i et foredrag, at det er søvnmangel, der vælter unges psyke. »Ja, selvfølgelig!«, tænkte jeg.

Flere af os sov i timen. Helt bogstaveligt. Vi vandrede zZzzzZombieagtigt ned til printerrummet, som vi brugte som soveværelse. Jeg har utallige gange efter en lur set på en underviser, der talte, uden at jeg fattede noget. Min hjerne var jo brændt ned.

Den førende søvnforsker Till Roenneberg har brugt sit liv på at gentage, at unges karaktergennemsnit stiger voldsomt, når de møder senere. Det er en lov, der er så pålidelig som tyngdekraften.

Et hollandsk studie viste i 2014, at A-mennesker, som er færrest, scorede de højeste eksamenskarakterer tidligt om morgenen, helt præcis fra 8.15 til 9.45 og igen om formiddagen fra 10 til 12.15. A-mennesker og B-mennesker scorede samme karakterer om eftermiddagen fra 12.45 til 15.00. Det er ufatteligt, at vi B-mennesker, som altså langt de fleste unge mennesker er, alligevel ofte går til eksamen kl. 8 om morgenen – mens vi biologisk set sover.

Og gad vide, hvor mange drenge der falder fra uddannelserne og i grøften, fordi A-tyranniet skal leve? Søvnforskerne har bevist, at unge mænd i højere grad er B-mennesker end unge kvinder

Ja, kære fagforeninger: OK-forhandlinger anno 2018 burde handle om fleksible mødetider i stedet for lønstigninger

Stod det til mig, rykkede vi mødetiden til kl. 10 for alle unge. Hvad så med de stakkels få A-mennesker? De kan – inklusive lærerne – forberede sig fra 8 til 10. Til gengæld kan vi øge karaktergennemsnittet dramatisk. Vi kan booste unges robusthed. Vi kan skabe bedre plads på cykelstier, veje og i busserne.

Mødetid kl. 8 er i mine øjne svært at forsvare. Forskeren Everline Crone har bevist, at kun få unge mennesker kan falde i søvn før kl. 23. Det er bogstavelig talt kropumuligt for unge at ramme de anbefalede 8-9 timers søvn, hvis vi skal stå op kl. 6.30. Vores søvnunderskud bliver endnu større, når vi smutter stangstive hjem kl. 3 fra festerne i weekenderne. Ups. Var det for meget for den puritanske læser?

Camilla Kring fra B-samfundet lægger vægt på, at mødetid kl. 8 er et levn helt tilbage fra bondesamfundet. Og A-tyranniet øger skilsmisseraterne, udsætter B-mennesker for socialt jetlag og smadrer produktiviteten.