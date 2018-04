Studerende: Samfundet smækker døren i hovedet på pædofile, som ufrivilligt har en seksuel lyst til børn og gerne vil af med den

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forestil dig, at du har nogle seksuelle lyster, som du helst vil slippe af med. Nogle lyster, som er forbudte, fordi de vil skade et andet menneske for resten af livet – det forstår du godt. Du prøver at lade være med at tænke på dem, men de kommer snigende, når du ser et barn i en lille kjole på din gåtur.

Sådan har omkring 1 procent af befolkningen det. Det viser tal fra Freie Universität Berlin. Det svarer til rundt regnet 57.000 danskere, og de er nogle af de mest forhadte i vores samfund.

Da man ikke lovgiver om, hvad folk må tænde på, men derimod hvilke handlinger de begår, er pædofili faktisk lovligt

Vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi er berøringsangste, når det kommer til pædofili. Vi er berøringsangste i forhold til at tale om andet end hårdere straffe, og vi er bange for at blive sat i bås som nogle, der vil legitimere seksuelle overgreb mod børn.

Men hvis vi ikke taler om det i andre henseender end højere straf, risikerer vi blot, at pædofili forbliver så tabubelagt, at pædofile ikke tør at opsøge hjælp til at håndtere deres lyster. Og vi kan alle gætte, hvem ofrene så bliver: børnene, vores børn.

Midt i en tid, hvor vi bliver opfordret til at udleve vores seksualitet, er én lyst forbudt: at have sex med børn. Og med god grund. For uanset om man måtte tænde på at have sex med en af samme køn eller at blive hængt op på et SM-kors, kan man (næsten) altid finde en ligeværdig partner, som har samme lyst. Det er anderledes med børn, fordi et barn aldrig vil være en ligeværdig partner, som på et reflekteret grundlag kan give samtykke til en seksuel relation.

Når medierskriver nyheder om pædofile overgreb, får det altid en massiv interesse med mange kliks, reaktioner og kommentarer. Måske interesserer nyheder om pædofili os så meget, fordi det er et emne, som langt de fleste af os er enige om. På tværs af politiske, sociale og religiøse skel er vi enige om, at seksuelle overgreb mod børn er uacceptabelt.

Men midt i vores forargelse over seksuelle overgreb mod børn, er der en stærk tendens til at glemme, hvad ordet pædofili betyder. Pædofili er den seksuelle lyst til børn – også selv om man begraver den og aldrig handler på den.

Pædofili er derfor i princippet kun selve fantasierne. Da man ikke lovgiver om, hvad folk må tænde på, men derimod hvilke handlinger de begår, er pædofili faktisk lovligt. Det er seksuelt misbrug af børn derimod ikke.

I film og nyhedsmedier bliver pædofile næsten udelukkende portrætteret som skurke, der misbruger børn. I forbindelse med Peter Frederiksens retssag i Sydafrika skrev aviserne blandt andet: ’Dansker får livstid i Sydafrika for drab og pædofili’. Men det passer ikke. Han er ikke dømt for pædofili, men for at misbruge et barn. Det kan lyde som ordkløveri, men der er faktisk forskel.

Sådanne portrætter er årsag til, at der er en tendens til at forbinde ’pædofili’ med ’seksuelle overgreb mod børn’. Men det er vigtigt at holde de to ting adskilt, fordi en rigtig stor del af pædofile aldrig begår overgreb mod børn. De ved nemlig godt, at det er forkert.

En pædofil kan derfor sagtens være en person, som føler sig fanget i sin egen krop. Fanget af uønskede lyster, som man ikke kan slippe af med. Ovenikøbet vil det være umuligt at snakke med nogen om det, fordi holdningen i samfundet er, at pædofile skal bag lås og slå, alene på grund af deres lyster, ikke deres handlinger.