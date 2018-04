Silvija, Astrid og Jonas fra 9. klasse: Drenge skal også tilbydes hpv-vaccine - de ønsker den nemlig selv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi er tre elever, der går i 9. klasse. I januar havde vi den superfede mulighed at deltage i Ungdomsparlament 2018 i Folketinget. Sammen med 176 andre unge skulle vi være politikere for en dag.

Vi havde arbejdet længe på et lovforslag om gratis hpv-vaccine til drenge under 18 år, og Ungdomsparlamentet var den perfekte mulighed for at få politikernes opmærksomhed.

Vi gik ind i folketingssalen med vores forslag, og vi gik ud derfra med dagens største flertal. Kun fire stemte imod. Dette tal viser netop, hvorfor vi skal tilbyde gratis hpv-vaccine til drenge under 18 år –de ønsker den nemlig selv.

Det er ikke kun kvinder, der kan udvikle kræft af hpv. Hvert år udvikler 40 mænd nemlig analkræft som følge af hpv-sygdomme, og for knap halvdelen har sygdommen en dødelig udgang. Hvis vi ikke får gjort noget ved denne situation, vil dette tal stige.

For nylig igangsatte Sundhedsstyrelsen et pilotprojekt, hvor unge homo- og biseksuelle mænd har mulighed for at få gratis hpv-vaccine i løbet af 2018. I denne unge alder har mange drenge endnu ikke accepteret deres seksualitet, hvilket stiller dem i et svært dilemma. Hvis alle drenge blev tilbudt vaccinen, ville disse drenge ikke lade være med at få den på grund af deres seksualitet.

Hvis flere drenge bliver vaccineret, vil den samlede gruppe af unge, som kan beskytte hinanden, meget større

Derudover er det kun drenge af velhavende forældre, der har mulighed for at købe sig til vaccinen. Derfor mener vi, at alle drenge under 18 skal have tilbuddet om at blive gratis vaccineret mod hpv-sygdomme!

I Danmark går vi op i social lighed. Det bliver modarbejdet, når kun sønner af velhavende forældre bliver vaccineret mod kønssygdomme, mens drenge, hvis forældre ikke har råd, må håbe på, at deres partner er vaccineret. Nogle drenge er beskyttet ved, at piger bliver vaccinerede mod hpv gennem vaccinationsprogrammet.

Men der er stadig op til 20 procent af en pigeårgang, der af ikke bliver vaccineret. Har man som ung mand sex med unge kvinder, der ikke er vaccinerede, eller med andre mænd, er man altså ikke beskyttet. Hvis flere drenge bliver vaccineret, bliver den samlede gruppe af unge, som kan beskytte hinanden, meget større. Det er snart tre måneder siden, at vores lovforslag blev stemt igennem Ungdomsparlamentet.

Nu er det jer voksne politikeres tur. Folketingets formand overrakte vores forslag til skatteminister Karsten Lauritzen. Nu har I forslaget, så kom i gang: Tilbyd ALLE unge mænd under 18 i Danmark en gratis hpv-vaccine!