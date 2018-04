Nordkorea-ekspert: Hvem kan tage æren for, at Kim Jong-un har erstattet seks års sabelraslen med en udstrakt diplomatisk hånd?

Konsekvenserne heraf er vidtrækkende, eftersom Kina står for omkring 85-90 pct. af Nordkoreas samhandel med omverdenen. Hvis det således er kinesisk pres, der har bragt Kim-regimet til forhandlingsbordet, bliver det i stedet afgørende, hvad Beijing ønsker sig af de kommende forhandlinger.

Ud over behovet for at demonstrere, at Beijing stadig er en nøgleaktør, skal vi imidlertid ikke forvente, at Kina har nogen interesse i for alvor at ændre status quo på Den Koreanske Halvø. At fastholde Nordkorea som en strategisk buffer-stat over for USA overtrumfer helt klart nødvendigheden af at få afviklet Kim-regimets atomvåbenprogram, som i sidste ende netop afskrækker amerikanerne fra at fremprovokere et regimeskifte i Pyongyang.

Fra Pyongyangs perspektiv skal vi tilsyneladende finde den vigtigste motivationsfaktor for kursændringen tilbage i december måned, hvor Nordkorea gennemførte sin seneste succesfulde test af et langtrækkende missil, som angivelig kan armeres med et atomsprænghoved.

I forlængelse heraf annoncerede Kim-regimet nemlig, at man nu havde nået sine historiske mål for landets våbenmoderniseringsprogram. I praksis betyder det, at USA reelt ikke længere kan foretage et præventivt angreb uden risiko for at udløse det helt store ragnarok på amerikansk jord.

Hvis Kim-regimets tiltro til egen afskrækkelseskapacitet er den afgørende motivationsfaktor, giver det naturligvis et ganske andet oplæg til forhandlingerne. I det lys handler det for Nordkorea først og fremmest om at opnå USA’s anerkendelse som atomvåbenmagt. For uagtet at Pyongyang ifølge andenhåndskilder skulle være klar til at afvikle sit atomvåbenprogram, er atomvåbnene til syvende og sidst den eneste reelle sikkerhedsgaranti for en brutal diktator, hvis pariaregime længe har været en torn i øjet på amerikanerne.