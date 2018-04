Specialarbejder: Jeg tømmer skraldespande, men alligevel betyder lærernes arbejdstid noget for mig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Som specialarbejder, der tømmer Københavns skraldespande og rydder op efter weekendens udskejelser, kunne jeg være ligeglad med, hvem der bestemmer lærernes arbejdstid. Hvad rager det mig, at de ikke må planlægge undervisningen selv? Sådan kunne jeg og kollegerne godt tænke. Men det gør vi ikke.

Vi ved nemlig godt, at vi selv risikerer at blive frataget muligheden for at forhandle vores arbejdstid eller løn. For vores vedkommende kunne det være, at Kommunernes Landsforening (KL) ikke ville betale ekstra for weekendarbejde. Eller at chefen skulle bestemme vores daglige arbejdstid fra dag til dag.

Nej tak, siger jeg, og derfor støtter jeg lærerne i deres kamp for en forhandlet arbejdstid.

Lærerne fik frataget deres centrale arbejdstidsaftale ved regeringsindgrebet i overenskomstforhandlingerne i 2013. Den blev erstattet af lov 409. I loven reguleres arbejdstiden af en årsnorm uden varslingsbestemmelser for, hvornår man skal arbejde, og hvornår man har fri. Den slog fast, at al arbejdstid, også forberedelse, skulle være på skolen. Den gav også skolelederen ret til at bestemme den enkelte lærers arbejdstid.

Lærerne forsøgte under overenskomstforhandlingerne i 2015 at få ændret deres arbejdstid. Det blev pure afvist af KL. Nu er vi i gang med overenskomstforhandlingerne 2018 – og det ser ud, som om KL vælger samme tilgang.

Hvad der nok ikke stod klart for særlig mange efter regeringsindgrebet i 2013, er nu ved at gå op for mange af os, der arbejder i det offentlige. Det er lykkedes KL med hjælp fra et regeringsindgreb at støbe lærernes arbejdstid i beton. Støbt efter deres anvisninger og ikke til at rokke.

I Danmark har vi ellers en tradition for, at løn og arbejdsforhold afgøres ved forhandlinger. Det er det, vi kalder den danske model. Men det gælder ikke lærernes arbejdstid – og det er bekymrende. Bekymrende for lærerne, fordi der ikke er håb for, at deres arbejdstid kan ændres. Bekymrende for alle os andre, fordi KL’s metode kan bredes ud til andre områder i det offentlige.

Hvad forhindrer offentlige arbejdsgivere i at bruge samme finte til at forringe sygeplejerskernes arbejdstidsregler? Eller i at sætte os specialarbejdere ned i løn?

Kampen for en aftalt arbejdstid til lærerne er en kamp mod de offentlige arbejdsgiveres feje tricks. Den slags finter skal stoppes. Det er derfor, lærernes arbejdstid rager mig og mine kolleger.

Det er derfor, vi skal være med til at sikre, at lærerne får en arbejdstid, de selv har været med til at forhandle.