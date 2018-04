Lærervikar og tjener: Problemet er ikke børnene. Problemet er de forældre, der skælder mig ud, når jeg irettesætter deres uopdragne børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Du er på en café, og det betyder, at du ikke skal råbe og kaste med bestikket bare fordi, at du ikke kan lide den mad, du får serveret«.

Den syvårige dreng, der for et splitsekund siden kastede dressingfyldte kartofler igennem caféen bliver stum. Hans voksne mor, som indtil nu har været tilskuer træder til og råber mig næsten ind i hovedet, at jeg i hvert fald ikke skal sige noget til hendes søn.

Forestillingen ovenfor er ikke et enkeltstående tilfælde. Som tjener og lærervikar på en folkeskole oplever jeg dagligt børn, der opfører sig ligesådan. Deres opførsel er imidlertid ikke problemet, det er forældrenes reaktion, når jeg som fagmand bare gør mit arbejde.

Det er i sidste ende forældrene, der står med magten over mig og de andre vikarer, på trods af at vi bare passer vores arbejde

Jeg siger ikke, at jeg ved mere om opdragelse, end forældre gør, men jeg ved, at man godt kan fortælle børnene, at de ikke må snyde i bordfodbold i SFO'en eller kaste med kartofler i caféen.

Det er vist ikke for meget at forlange.

Problemet er dog, at når jeg irettesætter børnene, så er det bagefter mig, en voksen mand, der bliver skældt ud af forældrene.

I vores samfund har vi forventninger om standarder for, hvordan vi opfører os i det offentlige rum. Såsom at man ikke snyder foran i køen og ikke snakker med mad i munden. Det er sådanne ting, jeg lærer børnene, når jeg er på arbejde, for hvis forældrene ikke gør det, hvem gør så?

Når forældrene fralægger sig ansvaret for opdragelsen, så forsvinder dette ansvar ikke, det flytter sig bare. Og i mange tilfælde er det mig som lærervikar og tjener, der nu står med det ansvar.

Ved vikarbordet på lærerværelset sidder vi ofte og diskuterer, hvem der har fået flest forældreklager, og om episoden i sidste time vil udløse en tur ned på inspektørens kontor - ikke for eleven, vel og mærket, men for en af os.

Det er i sidste ende forældrene, der står med magten over mig og de andre vikarer, på trods af at vi bare passer vores arbejde.

Jeg vil ikke begynde at prædike om, at alle forældre skal opdrage deres børn bedre. I stedet for vil jeg sige til alle forældre, nye som gamle, at det er okay, hvis I ikke vil sætte grænser for jeres børn, det er trods alt jeres børn.

Men lad være med at skælde mig ud, når jeg gør det.