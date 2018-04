Mary Consolata Namagambe: For os danskafrikanere forbinder Queen Mary os med slaveriets traume

Mary Consolata Namagambe

Jurastuderende, iværksætter og afrodansker der skriver for Politikens debatredaktion.

Født 1989 i Uganda og opvokset på Vestegnen.

Consolata er ved at starte sin egen virksomhed, She For She, i Uganda, der vil producere genanvendelige, klimavenlige menstruationsbind.

Arbejder desuden for organisationen UVU (Udlændinge Vejleder Udlændinge) og arbejder på en børnebog. Bosat i København.