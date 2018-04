Thulesen Dahl til Radio24syv-direktør: »Hvor ville det dog være dejligt, hvis du tog jahatten på og anså dette som en potentiel styrkelse«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Torsdag 5. april kl. 12.20

Kære Jørgen

Du ved jo, at Dansk Folkeparti for nylig har foreslået, at den glimrende taleradio Radio24Syv, flyttes til Aarhus. Jeg kan forstå, at du ikke er begejstret for ideen – det forstår jeg virkelig ikke.

I dag har begge landsdækkende, licensfinansierede taleradioer, Radio24Syv og P1, hovedsæde i København. Når vi finansierer disse to medier via vores fælleskasse, giver det rigtig god mening, at den ene sender fra vores hovedstad – og den anden fra Danmarks næststørste by, Aarhus.

Kristian Thulesen Dahl Født 1969. Er uddannet jurist og tidligere MF for Fremskridtspartiet. Han er medstifter af Dansk Folkeparti og formand for partiet siden 2012.

Vi skal væk fra tankegangen om, at et landsdækkende medie ikke kan have base andre steder end i København. Hvis Radio24syv flyttes til Aarhus, er jeg ganske overbevist om, at der vil være en strøm af gode kilder, som I kan tage fat på.

Det fremragende Aarhus Universitet ligger i byen, hvor eksperter i hobetal vil stå klar til at deltage i jeres programmer. Journalisthøjskolen ligger i byen, hvorfra I kan hente jeres nye talenter, og der bor jo også masser af folketingsmedlemmer og meningsdannere i Jylland, ligesom nogle af de største erhvervsvirksomheder i Danmark ligger i Jylland.

Du vil sikkert skrive i dit svar til mig, at Folketinget og alle de større institutioner ligger i København, og at man dermed vil isolere jer fra en masse kilder i hovedstaden.

Men der er jeg helt uenig. En flytning til Jylland vil betyde helt nye muligheder for at finde alternative kilder end de sædvanlige – at kunne træde et skridt tilbage og kunne anskue nyhedsstrømmen fra en ny vinkel med nye kilder.

Og hvis der så alligevel er en politiker eller to i København, som ikke kan komme til studiet i Aarhus, så eksisterer der jo telefoner. Ligesom at jeg i dag oftest er i 24syv via telefonen.

Var vores lyttere vælgere, ville Radio24syv blive kaldt et landsdækkende parti – de stemmer ved at tænde for den radio, der dækker deres behov bedst Jørgen Ramskov

Og hvis jyder og i øvrigt fynboer kan tage til København for at komme i radioen – jeg må gå ud fra, at der af og til er jyder i jeres radio – så må københavnere jo også kunne komme til Jylland. Der er faktisk lige langt!

Radio24syv er en radiostation, der fra starten har haft fokus på at lave anderledes radio. At bryde med normerne og lave overraskende journalistik. Derfor er det mig en gåde, at man så blankt afviser at have base i en by som Aarhus, der emmer af kultur.

Det undrer mig meget, når vi har diskussionen om et land i balance, at det jyske nærmest bliver omtalt som et mennesketomt, goldt område, hvorfra intet kan eksistere. Jeg synes, det er nedladende.

Lad os i stedet omfavne hele Danmark. Vil du ikke give det en tanke?

Med venlig hilsen

Kristian

Søndag 8. april kl. 21.54

Kære Kristian

Tro mig, jeg tænker ikke på andet. Men jeg tænker ikke på postnumre og kontorbygninger i forbindelse med Radio24syv. Eller i at blive kastebold i en debat om modsætninger mellem land og by. Ikke et sekund.

Jeg tænker på radio og journalistik, og på at give danskerne det bedste af begge dele. Det har jeg gjort siden 1980’erne, hvor jeg nærmest var for rød til ’Radio Rita’ og for jysk til Københavns Radio. Siden har jeg beskæftiget mig med alle sider af medieproduktion og journalistik, de seneste 7 år på Radio24syv.

Jørgen Ramskov Født 1957. Er uddannet journalist og har tidligere arbejdet på DR og TV 2. Han er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv siden opstarten i 2010.

Derfor kan jeg med en vis erfaring sige: Det er nemt at lave en ny, landsdækkende radiokanal – uanset postnummer.

Men det er ikke nemt at få folk i hele landet til at opdage den, høre den, holde af den og at blive ved.

Succeskriteriet for Radio 24syv var at blive hele Danmarks alternative taleradio. Det er lykkedes. Fra København sender vi radio, der interesserer hele Danmark. Det er et faktum. Det måler Gallup.

32 pct. af befolkningen bor i Hovedstaden. Radio24syvs lytterandel i Hovedstadsområdet er 33 pct.

14 pct. af befolkningen bor i Region Sjælland. Radio24syvs lytterandel er 15 pct.

21 pct. af befolkningen bor i Region Syddanmark. Radio24syvs lytterandel er 22 pct.

22 pct. af danskerne bor i Region Midt. Vores lytterandel er 19 pct.

10 pct. af danskerne bor i Region Nord – vi har 13 pct. af vores lyttere i regionen.

Vi matcher nærmest på prikken hele Danmark.

Det var ikke nemt at finde den rette opskrift på Radio24syv. Vi havde en svær start og var længe om at få hul igennem til lytterne. Ikke fordi vi bor i København. Men det tager tid at opbygge en journalistisk kultur, stærke programmer, markante værter og en forbindelse til lytterne.

Den har vi nu, og forklaringen er, at vi sender live, skaber debat og laver journalistik, der interesserer hele Danmark. Den type radio laves mest effektivt fra København af helt lavpraktiske grunde. Det giver den bedste, landsdækkende radio for pengene. Det ved jeg.

Så hvorfor lave Radio24syv om? Du skriver om skævheden mellem land og by, men det synes vores lyttere tilsyneladende ikke præger Radio24syv. Jeg synes, du skulle lytte til lytterne i hele landet. Men måske er din egen dagsorden om at flytte ting ud fra København vigtigere, end hvordan danskerne rent faktisk tager imod Radio24syv? Jeg er ked af, at 24syv bliver kastebold i symbolpolitik. At Radio24syv gøres til ’Politiskolen 2’. Det kunne måske blive en sjov film. Men det bliver helt sikkert en dårligere radio.

Mange hilsner

Jørgen

Tirsdag 10. april kl. 17.00

Kære Jørgen

Tak for dit svar og for gennemgangen af jeres lyttertal. Jeg synes, det er fremragende, at I på Radio24syv har fat i hele landet. Det er jo også meningen med en landsdækkende radio.

Men jeg synes også, at du svarer lidt vævende. For du kommer ikke med nogen egentlige argumenter for, hvorfor en radio som Radio24syv ikke kunne fungere fint fra Aarhus.

Du skriver, at jeres type radio fungerer bedst fra København »af helt lavpraktiske grunde«. Men du nævner ikke hvilke lavpraktiske grunde.

Må jeg påpege igen, at I jo har nogle fremragende forudsætninger for et stærkt kildenetværk i Aarhus, så det kan jo ikke være grunden. Vel heller ikke, at der ikke kan findes glimrende værter i landets næststørste by.

Jeg ved selvfølgelig godt, at det kan medføre nogle udfordringer, når man vil flytte en arbejdsplads til et andet sted i landet. Mange ansatte skal have nogle logistiske ting til at gå op.