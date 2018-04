Israelske kampsoldater: Ordren om at skyde på ubevæbnede demonstranter fylder os med skam

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi, en gruppe tidligere kampsoldater, der tilhørte finskytteenheder, ønsker at give udtryk for vores fortvivlelse over de seneste begivenheder i Gazastriben. Når vi hører om militære ordrer, der giver finskytter tilladelse til at skyde med skarpt mod ubevæbnede demonstranter, fyldes vi med skam og sorg.

Skam over ordrernes mangel på moralsk og etisk dømmekraft og sorg på vegne af de unge soldater, der – som vi ved af egen erfaring – aldrig slipper af med de billeder, de har set gennem kikkertsigtet på deres geværer.

Når man giver finskytter ordre til at dræbe ubevæbnede demonstranter, der ikke udgør nogen trussel mod menneskeliv, er det endnu et produkt af besættelsen og det militære overherredømme over millioner af palæstinensere og af vores lands afstumpede ledelse og moralske afsporing.

Det er nødvendigt at gøre uskyldige mennesker i Gaza fortræd for at opretholde besættelsesregimet, og vi må ikke tillade, at det fortsætter.

Vi kan kun bremse det ved at overdrage den militære kontrol til den palæstinensiske befolkning.