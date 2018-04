Mellemøstekspert om valget i Egypten: Det dur ikke at dække diktaturer på demokratiets præmisser

Vi burde i stedet interessere os for den funktion, valg har i diktaturer. Forskere vurderer at, mere end 80 pct. af verdens diktatorer afholder regelmæssigt valg. Som vi har set det for nylig i Ungarn og Rusland, har autokrater jævnligt behov for at forny deres folkelige mandat. Medierne burde derfor ikke blive ved historien om, at disse valg ikke er demokratiske. De burde dække, hvordan valgene bidrager til at opretholde det autokratiske styre.For det andet er det misvisende, når internationale medier fremstiller præsidentvalget som et forudsigeligt skuespil. Ser man ordentligt efter, var valget både nervepirrende og opsigtsvækkende.

Tag for eksempel sagen om Ahmed Shafiq. I december annoncerede den tidligere minister under Hosni Mubarak fra sit eksil, at han ville stille op imod Sisi. Shafiq, der ved præsidentvalget i 2012 led et knebent nederlag til Mohamed Morsi fra Det Muslimske Broderskab, udgjorde efter alt at dømme en reel trussel imod Sisi: Han ville nok kunne finde støtte blandt de 13 millioner egyptere, der i sin tid stemte på Mohamed Morsi, og for hvem Sisi står som et absolut onde.

Shafiqs kandidatur blev af mange set som et tegn på, at Sisi har mistet grebet om den politiske elite.

Det skabte også chokbølger, da den pensionerede general Sami Annan i januar annoncerede, at han ville stille op. Annans kandidatur blev af mange set som udtryk for intern splittelse i de væbnede styrkers ledelse. Mens nogen givetvis glædede sig over dette, var mange bekymrede: En fraktionering af det magtfulde egyptiske militær er uhørt i egyptisk historie og udgør et af de få scenarier, der leder tankerne i retning af borgerkrig og statskollaps.Det lykkedes efterretningstjenesterne at stoppe både Shafiq og Annan. Men deres blotte opdukken skabte usikkerhed omkring Sisi ved at blotlægge skjulte magtkampe i de politiske og militære inderkredse. Deres kandidaturer lovede ikke nogen form for demokratisering, men de satte et centralt spørgsmål på dagsordenen: Hvilken type autokrati kan egypterne forvente i fremtiden?

I de samtaler, jeg havde med egyptere i marts, lå dette spørgsmål konstant som en pulserende understrøm.

Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men folks forestillinger bevægede sig mellem to poler. I den ene ende så folk et utilregneligt og stærkt personificeret despoti for sig og sammenlignede det med Saddam Husseins Irak. I dette scenario ville Sisis valgsejer danne grundlag for et fortsat opgør med udfordrere uden for systemet samt accelerere udrensninger i statsinstitutionerne – militæret, domstolene osv.