Lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: Fire afgørende områder viser, at danske mediepolitikere ikke forstår medierne

På fire afgørende områder viser regeringens udspil til en ny medieaftale, at kulturminister Mette Bock (LA) og toneangivende danske mediepolitikere bag udspillet ikke forstår de komplekse mekanismer i det nye digitale, sociale og mobile mediesystem.

Udspillet ’Nye medier Nye Vaner Nye tider’ lægger op til en markant svækkelse af danskernes medieportal DR og til en nedprioritering af public service som fænomen.

Mediepolitikere har, siden udspillet blev offentliggjort torsdag 5. april, argumenteret for, at DR skal være et fokuseret fyrtårn for oplysende public service, nyheder, kultur og børne-tv og radio.

Underholdende journalistisk indhold på tv, radio og web med stor appel til danskerne skal produceres og offentliggøres af private medier og kanaler.

Ud fra en præmis om, at det er afgørende vigtigt for det danske samfund af have et tidssvarende digitalt mediesystem med stor gennemslagskraft, er disse intentioner stort set det modsatte af, hvad der er behov for i den danske medieøkologi.

For det første så har borgerne brug for en troværdig dansk medieportal som en redaktionel guide i det virvar af kvalificeret journalistik og nyheder, manipulation, billeder og video og muntert tant og fjas, der cirkulerer i det globale mediesystem døgnet rundt.

Såvel magthavere i øst som i vest, troll-factories og anarkistiske enkeltpersoner og virksomheder pumper hele tiden strømme af fake news ud i mediesystemerne, nogle af dem er ren politisk manipulation, andre går efter høje click-tal og dermed reklameindtægter for enhver pris.

Den bedst opnåelige version af sandheden er underordnet

Den bedst opnåelige version af sandheden er underordnet. Som et værn imod dette har kulturministeren da ret i, at Danmark skal have et public service-fyrtårn. Men fyrtårnet skal lyse højt, dybt og bredt og være et stærkt lys i alt det dunkle. Det kræver skarpe redaktionelle kompetencer og betydelige ressourcer.

For det andet karakteriseres nutidens hybride mediesystem af en samtidighed af et væld af små originale medieinitiativer, store veletablerede nyhedsmedier og nogle globale mastodonter: Netflix og HBO, Google og YouTube på annonceområdet og Facebook som både distributør og udvikler af indhold. De er alle enorme medieportaler, der vinder hastigt frem. Og nu er Amazon på vej. Det er blandt andet mastodonternes store muskler, der gør dem så stærke.

De går all-in og har enorme teknologiske og redaktionelle ressourcer til deres rådighed. For at kunne konkurrere med dem, må DR også gå all-in og styrkes som en samlende national portal for alle typer af public service-indhold. Også for det indhold, der ikke er produceret af DR selv.