Stine Bosse: Det er EU, der skal holde Facebook ansvarlig for vores persondatasikkerhed

Det var et morsomt ’clash of generations’, vi var vidne til, da Facebooks ceo, Mark Zuckerberg, i sidste uge var i høring hos det amerikanske senat.

Zuckerberg var mødt velforberedt op. Han fik – på trods af et par enkelte hårde og velformulerede spørgsmål – lov til at forsvare sin virksomhed og gjorde det i stiv arm. Han har givet en personlig undskyldning for det hele. Facebooks samtykkeerklæring omskrives, så den bliver nemmere at forstå. Og det bliver muligt for os at slette dele af de data, vi allerede har afgivet.

Mit håb er, at vi europæere ikke lader Zuckerberg slippe så let

Spørgsmålet er dog, om det er tilstrækkeligt. Og endnu vigtigere – hvad vi europæere fremover kan gøre for at holde en gigantvirksomhed som Facebook ansvarlig for vores sikkerhed.

Facebook-sagen bliver – både af Zuckerberg selv og af mange medier – framet som et sikkerhedsbrud. Sandheden er dog, at der ikke er sket noget uforudsigeligt. Vi var i stedet vidne til Facebooks grundlæggende forretningsmodel, hvor Facebook tjener penge på at dele vores data med andre apps og virksomheder. Hvis vi bliver ved med at bruge ordet ’sikkerhedsbrud’ om sagen, får Zuckerberg lov til at slippe let. Han kan undskylde, dog uden at ændre grundlæggende på den måde, han bedriver virksomhed på. Vi burde i stedet kalde sagen for det, den er: en skandale.

Facebook-skandalen estimeres til at have påvirket 87 millioner mennesker. Heraf 2,7 millioner europæere. Mit håb er, at vi europæere ikke lader Zuckerberg slippe så let. For datausikkerheden forbundet med Facebooks forretningsmodel har større konsekvenser, end vi lige tror. Datausikkerhed truer vores privatliv, vores sikkerhed og – i sidste ende – vores demokrati.

»Vi kan sende information ud i internettets blodbaner og se den vokse. Så kan vi give informationen små skub i ny og næ og se den tage form«. Sådan blev Cambridge Analyticas ceo, Alexander Nix, afsløret i at udtale sig til en undercover-journalist fra amerikanske Channel 4. En uhyggelig udtalelse, når man tænker på, at det netop er Cambridge Analytica, der beskyldes for – gennem Facebook-data – at have spillet en afgørende rolle i det amerikanske valg af præsident Donald Trump.

Vi skal være vagtsomme over for Facebook, fordi alt tyder på, at det ikke kun er det amerikanske valg, der er blevet manipuleret. Det har højst sandsynligt også påvirket den britiske EU-folkeafstemning.

Data fra rundt regnet 1 million briter er blevet misbrugt, og afsløringer fra den tidligere Cambridge Analytica-ansatte Christopher Wylie peger på, at afstemningen havde fået et andet udfald, hvis det ikke havde været for selskabets manipulation af Facebook-data. Storbritannien forlader EU om lidt under et år, 29. marts 2019. Det er næsten ironisk, at disse afsløringer offentliggøres netop nu.

Det bliver afgørende at sikre vores personlige oplysninger, når vi kan se det direkte udfald af, hvad der sker, når de havner i de forkertes hænder. Vi skal således sikre datasikkerhed gennem en samlet indsats i EU, og vi skal tage cybersikkerhed yderst alvorligt.

Et par nye tal fra EU viser hvorfor: Digitale angreb er steget med 300 procent siden 2015. 80 procent af alle europæiske selskaber har oplevet mindst ét cyberangreb i løbet af de seneste år. 50 procent af al kriminalitet er i udvalgte EU-lande cyberrelateret.

Internettet ved meget om vores liv. Det er Facebook-skandalen det bedste eksempel på. Spørgsmålet er, om det er et livsvilkår, vi må vænne os til?

Det mener flertallet af parlamentarikerne i EU ikke. Her har man forstået alvoren. Fokus på datasikkerhed er kun vokset i takt med implementeringen af EU’s strategi for et indre digitalt marked.