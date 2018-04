Mette Bock efter kritik fra DMJX-lektor: Der er ingen, der har fuld indsigt i fremtidens mediesystem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lektor Lars Kabel, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, påpeger i Politiken 16.4., at mediepolitikerne ikke forstår de komplekse mekanismer i det nye digitale, sociale og mobile mediesystem.

Nej, Lars Kabel, det gør vi ikke.

Og det har jeg endnu ikke mødt nogen, der gør. Af samme grund forsøger vi at navigere i oprørt hav, vel vidende, at medier og medieforbrug udvikler sig så hastigt, at det kan se helt anderledes ud om blot få år.

Lars Kabel påpeger, at der er behov for et tidssvarende, digitalt mediesystem og en troværdig medieportal. Det er jeg enig i, og vi tager derfor de første skridt i medieudspillet.

DR skal udvikle sin(e) portal(er) til børn og unge og åbne for, at også meget mere kvalitetsindhold produceret af private medier kan ligge her. Jeg tror, at mange forældre vil være glade for at finde et digitalt rum, som de trygt kan lade deres børn anvende, fordi forældrene ved, at indholdet dér er af høj kvalitet.

Men bevægelsen skal også gå den anden vej. Det er ikke kun privat produceret indhold, der skal tilgængeliggøres på DR’s portaler, DR’s indhold skal også i højere grad gøres tilgængeligt på de sites og streamingtjenester, som børn og unge – og borgere i det hele taget – færdes på. Der er altså tale om både pull og push.

Hvorfor? Fordi den største udfordring ikke er en indholdsudfordring, men en distributionsudfordring. Der produceres rigtig meget troværdigt, dansk kvalitetsindhold, og vi ser gerne, at det står tydeligere og anvendes af flere.

Kabel påpeger herefter, at det kræver skarpe redaktionelle kompetencer og betydelige ressourcer, når store mastodonter som Netflix, HBO, Google m.fl. vinder frem. Ja, det kræver både nye og skarpe kompetencer, ikke mindst evnen og viljen til at tænke i nye samarbejdsrelationer og distributionsveje.

Det kræver ganske rigtigt også ressourcer. Men uanset hvor meget den danske stat investerer i de statsejede og statsfinansierede medier, vil det aldrig nogensinde kunne matche de ressourcer, som de internationale aktører – som mange jo er rigtig glade for – investerer.

Derfor skal der samarbejdes på nye måder. Det er ikke statsejede medier mod de privatejede. Det er danske medier, private som statsejede, der pinedød også skal arbejde på nye måder og tættere sammen. Til gavn for borgerne og det danske samfund i en globaliseret medieverden.

At DR’s budget over de kommende fem år reduceres med 20 procent, betyder ikke lukning af institutionen. Der vil fortsat hvert eneste år tilflyde DR mere end 3 milliarder kroner.

Men DR skal benytte den nye virkelighed – både den økonomiske og markedsmæssige – til at gentænke sig selv som kulturinstitution, hvor kvaliteten og evnen til at distribuere på nye måder bliver central. DR er nemlig ikke blot en statsejet og statsfinansieret virksomhed, DR er fortsat den kulturinstitution, der får tilført suverænt flest ressourcer.

Det er mit håb, at DR dels gentænker sin rolle i samfundet og sin rolle som kulturelt fyrtårn, dels benytter lejligheden til at tænke helt forfra. Hvordan ville man organisatorisk bygge institutionen op, hvis man skulle begynde forfra?

Hvordan vil man sikre, at ressourcerne først og fremmest kommer helt ud i produktions- og distributionsleddet? Hvordan vil man sikre, at så mange som muligt får adgang til DR’s indhold på en ny medievirkeligheds præmisser?

Hvordan vil man åbne sig for et stærkere samarbejde med andre, også private medievirksomheder? Udvikle journalistik og andet indhold? Skal man, også på lang sigt, både producere og distribuere?

Alle ovenstående spørgsmål skal besvares. Afsættet er ikke fuld indsigt og forståelse for de komplekse mekanismer i det nye, digitale, sociale og mobile mediesystem, for det er der ingen, der har. Men der skal brydes nye veje.