Læge og far: 'Dreamers' uden rettigheder og fremtid findes også i Danmark, og en af dem er min 22-årige søn

De såkaldte dreamers – defineret som unge udlændinge, der kom til USA som mindreårige og som mange år senere stadig mangler rettigheder og fremtid – findes ikke kun i USA. De findes også i Danmark, og en af dem er min 22-årige søn.

Denne ung mand kom til Danmark som 9-årig, sammen med os forældre og en lillebror på 2 år. Vi flyttede fra USA, hvor han er født. Som mange andre højtuddannede udlændinge kom vi til Danmark på grund af et velfungerende arbejdsmarked og blev her, fordi det var et godt sted at have en familie.

Far og lillebror har siden fået dansk statsborgerskab, mens storebror var mindre heldig. Han kunne ikke være med i sin fars ansøgning om statsborgerskab, da han på det tidspunkt var over 18 år gammel. Nu kan han ikke få permanent opholdstilladelse, fordi han har valgt at studere frem for at arbejde.

I modsætning til i mange andre lande er indvandringsloven i Danmark indrettet sådan, at ethvert familiemedlem skal optjene ret til permanent opholdstilladelse individuelt. Nemlig gennem fuldtidsbeskæftigelse i flere år. Før var det sådan, at et studium kunne tælle med, indtil dette pludselig blev ændret i januar 2016 (lige efter at min søn var kommet på universitetet og var ved at ansøge om permanent opholdstilladelse).

For voksne er permanent ophold et udgangspunkt for at ansøge om statsborgerskab, men et barn kan godt få statsborgerskab sammen med en forælder. Børn kan derimod ikke få permanent opholdstilladelse, heller ikke hvis deres forældre får det. Unge over 18 må søge om permanent ophold, inden de fylder 19 år, og kun, hvis de har boet i landet i mindst 8 år.

Denne ulogiske regel kan splitte kernefamilier ved at skabe situationer, hvor ét medlem er dansk statsborger, mens andre må nøjes med midlertidig opholdstilladelse – eller endda risikerer at blive udvist. Ufatteligt, at dette får lov til at ske i et land, der betragter en familie som vigtig og beskyttelsesværdig.

Min søn har begrænsede rettigheder og en usikker fremtid i det land, hvor han er vokset op, og som han kalder for sit hjem. Han er ved at afslutte sin bachelor, og hvis han vil studere videre, kræver det betaling af studieafgift. Hvis han i stedet vælger at arbejde for at optjene ret til permanent ophold, skal han finde arbejde straks. Ellers udløber opholdstilladelsen, og han bliver udvist. Desuden skal det ikke være en hvilken som helst stilling, men en, hvor arbejdsgiveren vil sponsorere opholds- og arbejdstilladelsen. Og betale en løn, der ligger over beløbsordningsgrænsen.

I modsætning til unge amerikanske dreamers er min søn ikke her i landet ulovligt. Men sådan kan det let blive. Han har en midlertidig opholdstilladelse som international student, der skal fornys hvert andet år mod et gebyr på ca. 2.300 kroner i Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration (Siri). Fornyelsen kommer i form af et 4-siders brev, som oplyser om mange restriktioner og minder om, at straffen for overtrædelse er udvisning. Og med en orientering om, at Siri har adgang til forskellige registre og udfører regelmæssig overvågning af udlændinges liv.

Han får lov til at arbejde et begrænset antal timer per uge, må ikke skifte uddannelse eller tage en pause, og det er ikke tilladt at modtage offentlige ydelser. For nylig er SU blevet føjet til den lange liste over de ydelser, som ingen udenlandsk studerende har lov at modtage. Dette er i strid med reglerne i et andet ministerium, nemlig Undervisningsministeriet, som faktisk godkender SU til udlændinge, der har boet i landet i flere år.

Siri giver alle sine kunder den samme strenge behandling, og det var nok naivt af mig at håbe, at de ville se på min søns individuelle situation. Det vil sige de 13 år, han har boet i Danmark sammen med sine forældre. For eksempel ved at give ham lov til at beholde SU, som hans forældre har bidraget til i årevis ved at betale (rigelig) skat.