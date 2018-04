Indfør kvindekvoter - det er en god forretning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Halvdelen af de 1.200 største danske virksomheder har ifølge en stikprøve fra Erhvervsstyrelsen ikke én eneste kvinde siddende i det øverste ledelsesorgan.

Selv om studier viser, at kvoter kan være et effektivt middel til at bryde med den tendens, er det alligevel kun 2 procent af de danske ledere, der i en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder foreslår kvoter som et middel til at få flere kvindelige ledere.

Hvorfor?

Vores bud er, at kvoter forkastes, fordi ledere (både mænd og kvinder), der ansætter nye ledere, tror, de altid vælger den bedste. De tror med andre ord på meritokratiet, hvor den bedst egnede får jobbet. Men de er blinde for deres egen bias – og for, hvordan kvoter for kønsdiversiteten på ledelsesgangene kan give (mer-)værdi for virksomheder.

Kvoter kan være god forretning. Der er et økonomisk argument i at indføre et kvotesystem på ledelsesniveau. Kvoterne øger nemlig kvindelige kandidaters chancer for at blive forfremmet til en lederstilling.

Uden kvoter forholder det sig stik modsat: Her må kvinder generelt set opfatte deres odds for at blive ledere som ringere end mænds – på trods af lige (eller højere) kompetenceniveau.

Gentagne studier viser, at mænd og kvinder ikke vurderes ud fra samme målestok. Et godt eksempel er, hvordan ellers identiske cv’er bedømmes forskelligt, afhængigt af om der står en mands eller en kvindes navn – og ikke til kvindens fordel. Et andet er, at kvinder forfordeles til ledertræning, idet mænd opmuntres til at opbygge lederkompetencer forud for kvindelige kollegaer med relativt bedre evner.

Modstanden imod kvoter er irrationel og ligefrem ulogisk, for forskning i effekten af kvoter viser, at de er et effektivt værktøj

Der er derfor en reel mulighed for, at vi får bedre kvalificerede medarbejdere og øger den samlede talentmasse blandt lederaspiranter, hvis vi indfører kvoter for kønsdiversiteten. Og bedre medarbejdere giver bedre forretning.

Alligevel er modstanden mod kvoter stærk og vedvarende: Vi har interviewet 45 ledere i 37 af de godt 110 organisationer, som oprindeligt skrev under på det ministerielle initiativ ’Charter for flere kvinder i ledelse’.

På trods af interviewpersonernes ønske om at få flere kvinder i ledelse blev kvoter af de fleste bragt på banen som skræmmeeksempel på det værst tænkelige scenarie for deres organisation. Det ville være synd for de mænd, som blev valgt fra, men også for de kvinder, som blev valgt til på grund af deres køn, lød forklaringen.

Det mest fremherskende argument mod kvoter går på, at kvinder, som får plads ved lederbordet gennem et kvotesystem, ender med at blive marginaliseret og set som netop ’kvotekvinder’ før noget andet. Det forhold, at der er en kvote, skulle angiveligt fjerne fokus fra, at kvinderne samtidig godt kan være kompetente ledere. For mange kvinder – og deres chefer – er det grunden til ikke at støtte op om kvoter.

Der findes dog ikke noget forskningsunderstøttet belæg for en sådan negativ effekt. ’Kvotekvinder’ bliver hverken marginaliseret mere eller mindre end kvinder generelt. Tværtimod forholder det sig sådan, at ’kvotekvinder’ ofte viser sig at være enten lige så eller endda mere kvalificerede end deres ikke-kvoterede modstykke.

Lederne i vores undersøgelse påpegede igen og igen, at erhvervslivet selv burde kunne løse opgaven – alt andet ville være en falliterklæring. Det undrer os, at lederne er så afvisende over for regulering på lige netop det område.

Vi regulerer jo politisk i andre tilfælde, tag f.eks. miljøområdet, klimatilpasning og økonomisk (om-)fordeling. Her anerkender vi som individer og som samfund, at de såkaldt frie markedskræfter ikke formår at opnå et tilfredsstillende resultat.