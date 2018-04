Dansk og svensk EU-parlamentariker: Det er på tide med en europæisk klimalov

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I skrivende stund foregår der forhandlinger mellem EU’s institutioner om, hvordan klimapolitikken skal se ud i fremtiden. Parlamentets udspil er det mest ambitiøse nogensinde. Hvis det bliver virkelighed, kan vi redde Paris-aftalen fra en ellers sikker død. Og vigtigere endnu: Det vil være skridt mod en fælles klimalov.

For klimaet bliver ikke reddet af store taler og smukke ord. Vi skal have konkret lovgivning, som sikrer, at verdens lande holder, hvad de har lovet. I kølvandet på Trumps beslutning om at trække USA helt ud af Paris-aftalen skal EU træde til. Mange lande, byer og regioner har allerede vedtaget omfattende og progressive klimalove og -tiltag. Det er på tide, at det regionale og nationale bliver europæisk.

Fremover skal klimaet regnes ind i alle tiltag

Vi har brug for langsigtede og konkrete EU-planer for, hvordan vores kontinent kan blive CO 2 -neutralt i 2050. Der skal hverken herske tvivl blandt forbrugere, virksomheder eller investorer om, hvilket spor Europa vil følge. Det har klimaet hårdt brug for. Fortsætter vi udledning af drivhusgasser i det nuværende tempo, vil verdenstemperaturen stige op til 4 grader i 2100 i forhold til det førindustrielle niveau. Den eneste måde at forhindre det på, er ved en fælleseuropæisk indsats, en fælleseuropæisk klimalov, som vi, politikere fra forskellige lande og på tværs af partier, vil foreslå og kæmpe for.

Men hvordan ville en sådan lov se ud? EU har allerede noget af verdens mest ambitiøse klimalovgivning, men alligevel er den hverken omfattende eller effektiv nok. Fremover skal klimaet regnes ind i alle tiltag. Ligesom vi altid overvejer, om der er penge til et givent projekt, skal vi overveje, om vi kan gøre, hvad vi vil, inden for vores CO 2 -budgets rammer. Vi kan ikke blive ved med at skelne så skarpt mellem politikområder, som vi gør i dag. En ny klimalov skal i langt højere grad tænkes ind i landbrugs- og transportsektorerne. Samfundsøkonomien skal gå hånd i hånd med CO 2 -budgettet.

En fælleseuropæisk klimalov skal desuden sikre visse minimumsstandarder landene imellem. Ligesom med udvekslingen af varer. Mange steder lytter man for lidt til videnskaben, og der er alt for stort gab mellem det, vi ved, det, vi burde, og hvad der så rent faktisk bliver gjort.

Vi har stadig chancen for at nå Paris-aftalens mål, men vi har ikke meget tid. Hver dag, vi ikke gør nok, bliver målsætningen fjernere. EU skal gå forrest i klimakampen, vedtage en fælles klimalov, og de nationale skal bakke op. Det skylder vi planeten.