Nikolaj Villumsen: Har Erdogan fortjent 22 milliarder kroner?

EU og Tyrkiet indgik i 2016 en aftale om at bremse flygtningestrømmen. Med aftalen betalte EU 22 milliarder kroner til Tyrkiet, som til gengæld sørgede for, at flygtninge fra krigen i Syrien forblev i Tyrkiet frem for at søge imod EU’s grænser.

Siden aftalen er trådt i kraft, er både menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse fra det tyrkiske regime taget kraftigt til.

Politisk rettergang og fængsel på baggrund af absurde anklager er blevet hverdag.

Hvis du kritiserer krænkelser af menneskerettighederne, anklages du for fornærmelse af den tyrkiske præsident Erdogan.

Denne autoritære udvikling i Tyrkiet har EU nu valgt at honorere ved at støtte Erdogan med flere penge. Igen vil man sende 22 milliarder kroner afsted til Tyrkiet. Det vil bringe det samlede beløb, som EU har betalt Erdogan, op på svimlende 44 milliarder kroner. Samlet set kan regningen for de danske skatteydere løbe op i mere end 880 millioner kroner.

Beslutningen om at støtte Erdogan med flere penge blev truffet i al hast. Helt uhørt blev Folketinget hasteindkaldt med mindre end 24 timers varsel for at tage stilling til sagen.

Det er ikke alene udemokratisk med en så forhastet proces, det er i mine øjne også en helt håbløs måde at bruge statens midler på, for ingen aner reelt, hvad pengene går til. Nærværende avis har senest kunnet afsløre, hvordan millioner af støttekroner fra EU er gået til pansrede militærkøretøjer, overvågningsudstyr og grænseværn i Tyrkiet. Udstyr, som regimet bruger til at forhindre syriske flygtninge i at slippe væk fra krigen.

Enhedslisten har spurgt til, om der findes revisions- eller evalueringsrapporter omkring brugen af de mange milliarder, som allerede er blevet udbetalt til Tyrkiet, men regeringen har måttet melde hus forbi.

Det er absurd at opleve partier, som normalt bryster sig af at arbejde for økonomisk mådeholdenhed og menneskerettigheder, forvalte vores penge så skødesløst og lade dem gå til et undertrykkende regime som Tyrkiet.

Især undrer det mig, at regeringen fik opbakning hos Socialdemokraternes EU-ordfører, Peter Hummelgaard.

Tidligere forlød det fra Hummelgaard, at han gik op i, hvad EU’s milliarder blev brugt til, men på mødet gav han betingelsesløs støtte til endnu en udbetaling på 22 milliarder kroner til Erdogan uden at have set en revisionsrapport.

Med den stærkt problematiske udvikling, Erdogan har stået for, må man stille sig selv spørgsmålet: Har Erdogan virkelig fortjent at få udbetalt 22 milliarder kroner fra EU og Danmark?

Det burde stå klart for enhver, at svaret må være et rungende nej.