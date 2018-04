Studerende: Jeg er afkom af en kultur, der presser mig til at tage en uddannelse. Den rigtige uddannelse vel at mærke

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg var lille, fik jeg at vide, at jeg var så heldig at vokse op i et samfund, hvor man kan blive alt, hvad man gerne vil, bare man arbejder hårdt nok for det. Derfor gik jeg på biblioteket og lånte en bog, der hed ’Hvad kan jeg blive?’.

»Hvis jeg kan, hvad jeg vil, så vil jeg gerne være sanger«, tænkte jeg, men det kan man ikke leve af, blev der sagt.

»Så vil jeg gerne være skuespiller«, men det er brødløst, var svaret.

»Så vil jeg gerne læse antropologi«, men der er stor arbejdsløshed, sagde de.

»Så vil jeg gerne være journalist«, men det er der mange, der gerne vil, så ’træk et nummer og stil dig om bag i køen’.

Jeg tror, jeg melder mig syg, og navnet på min lidelse må være modernitetsskizofreni

Jeg er afkom af en kultur, der presser mig til at tage en uddannelse, den rigtige uddannelse vel at mærke.

Men jeg er også borger af et samfund, hvor vejen til min lykke er op til mig. Og hvis det virkelig er tilfældet, er det så mærkeligt, at jeg sigter højt fra start?

Det er vel ikke så mærkeligt, at unge mennesker har så svært ved at vælge en uddannelse.

For det virker, som om vores kultur forudsætter, at man gerne må være ambitiøs, så længe det ikke er for urealistisk, og man må gerne drømme, når bare de drømme ikke er for højtravende.

Kan man låne en bog, der hedder ’Det vil du være god til’, og trække et nummer ved en skranke, hvor nogen kan fortælle mig noget? For jeg er forvirret.

Er det nu, jeg skal indse, at Paprika Steen, der gik til optagelsesprøve på skuespillerskolen 13 gange, er et særtilfælde, og vågne op til en realitet, der hedder, at der kun er et vist antal mennesker i verden, der kan leve af at være skuespillere, og resten må tage det, der nu engang er tilbage?

Eller skal jeg stadig blive ved at tro på, at jeg kan blive alt det, jeg gerne vil?

Jeg tror, jeg melder mig syg, og navnet på min lidelse må være modernitetsskizofreni.

En lidelse, der er opstået ved, at jeg på den ene side er blevet opdraget i et samfund, hvor alle har ansvaret for at skabe deres egen lykke, og samtidig er barn af en kultur, der ikke bryder sig om folk med alt for høje tanker.