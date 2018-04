Birthe Rønn Hornbech: Systemdanmark er godt i gang med at smadre endnu et menneske

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg kender en fodterapeut, der er deltidssygemeldt. Hendes skæbne igennem det offentlige system har jeg fulgt i nogen tid. Hun er 37 år og har været i samme job i mere end ti år. Hun har efter masser af besøg hos læger og på forskellige smerteklinikker fået konstateret en kendt, men sjælden sygdom, der betyder, at hun har smerter og lider af træthed.

Tilstanden betegnes som varig, men både hun og hendes arbejdsgiver håber, at tilstanden kan blive bedre, hvis hun får ro om sin situation. Hendes arbejdsgiver udviser så rigeligt al den fleksibilitet, som regeringen og Folketinget efterlyser. Det er muligt for hende at arbejde på nedsat tid, og hun har adgang til et hvilerum.

Forløbet i systemet har været mere trættende og smertefuldt end sygdommen i sig selv

Arbejdsgiveren vil forfærdelig gerne beholde fodterapeuten, og hun vil forfærdelig gerne beholde det arbejde, hun er uddannet i og meget dygtig til. Den særlige hensyntagen får hende til at holde ud, og hun har uden forsømmelser udfyldt det aftalte arbejde. Hun har ikke måttet aflyse kunder, og hun oppebærer supplerende dagpenge.

Men nu er det slut. Kommunen forlanger, at hun skal i jobprøvning et helt andet sted i et arbejde som ufaglært. På en tankstation, hvor hun skal sælge cigaretter. Hun mister altså sit faste arbejde. Sådan har Folketinget og regeringen bestemt det, siger kommunen, Og sådan fortolker Ankestyrelsen også loven, hævder kommunen.

Mine omgivelser er i oprør. Fodterapeuten er ved at gå ned med flaget. Arbejdsgiveren ved ikke, hvad han skal stille op med de kunder, der for længst har aftalt behandling hos den dygtige og populære fodterapeut.

Jeg nægter først at tro på, at fodterapeutens udlægning kan være rigtig. Loven skal jo netop fastholde folk i arbejde. Det kan da ikke være sandt, at man kan tvinge en fodterapeut til at sælge cigaretter?

»Jo, det er rigtigt«, siger kommunen. Fodterapeuten skal i jobprøvning.

Men kan hun da ikke komme i jobprøvning og i fleksjob på sin egen arbejdsplads, hvor alle parter gør alt for at fastholde hende på arbejdsmarkedet?

»Nej«, svarer kommunen, hun skal ud og prøve noget andet.

Mine indvendinger om, at hun så mister sit faste arbejde, lader kommunen helt kold. Kommunen anbefaler, at hun bare sygemelder sig på heltid. Min indvendinger om, at hun så skal lyve, fejes af banen. Det er sådan, det plejer at foregå, får jeg at vide. Jeg tror, jeg har hørt forkert. Men kommunen fastholder og fortæller mig flere gange, at Ankestyrelsen giver kommunen ret. Sådan skal loven fortolkes. En faglig dygtig fodterapeut skal sælge cigaretter nogle måneder på en tankstation. Derefter står hun uden arbejde eller udsigt til arbejde.

Jeg er oprørt. Men ingen vil eller kan hjælpe. Sådan bestemmer beskæftigelsesministeren, den øvrige regering og Folketinget det. Sådan arbejder Ankestyrelsen, sådan forvalter kommunen. For politikerne vil det sådan, får jeg hele tiden at vide.

Jobprøvning frem for alt. Jobprøvning mig her og jobprøvning mig der. Lovens formål om at fastholde folk på arbejdsmarkedet er suspenderet af den samme lov, må jeg forstå. Den sunde fornuft er suspenderet.

Jobprøvning, selv om konsekvensen er fyring fra et fast arbejde. Helt uden skelen til, at en menneskeskæbne går til spilde. Jeg skal jo forstå, siger kommunen, at hvis ikke min fodterapeut smides ud af sit arbejde, vil der være andre, der snyder og bare aftaler fleksjob og deler tilskuddet i porten.

Kommunen fortæller mig, at den lov, jeg selv har været med til at skærpe i 2013, skal hindre svindel.

Den dygtige og ærlige kan altså ikke komme i jobprøvning og fleksjob hos egen arbejdsgiver, fordi andre snyder. Altså straffes den ærlige, men snyderen er der ingen, der opdager. Portræt af virkeligheden i mine omgivelser lige her midt i Danmark anno 2018. Hellere rette bager for smed end at fastholde den dygtige arbejdstager med den fleksible arbejdsgiver. Det er da det glade vanvid.