Ung mand har opgivet verden: Nu har jeg fået mere nærvær, livsglæde og meningsfuldhed i mit liv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg spiste aftensmad med nogle venner forleden. Ved middagsbordet snakkede vi om, at vi burde tale mere med vores fædre.

En fortalte, at hun havde ringet til sin far nytårsaften i stedet for sin mor. Han var begyndt at græde, fordi det altid var mor, der fik ’opkaldet’. Det var rart at få sat ord på. Efter maden røg nogle en cigaret under emhætten. Andre tog opvasken. Nyhederne var aldrig på menuen. Ingen for i flint, for vi snakkede kun om hinandens liv. Vi har nemlig svært ved at finde mening andre steder.

For nylig opdagede jeg så, at min generation bliver kaldt Generation Me. Og der kan da være noget om det.

Min generation er blevet nudget fulde af påbud om, at vi skal gøre os bevidste om verdens gang, hvilket fører til, at vi har mistet modet til at lære os selv at kende

Jeg er nemlig stoppet med at forholde mig til underskriftsindsamlinger på Dronning Louises Bro. Jeg takker nej til at blive ringet op af World Animal Protection, Dansk Flygtningehjælp og andre ngo’er, der vil redde verden. Jeg magter ikke at tage stilling til mere.

Mine venner og jeg taler om, at vi har opgivet at følge med. Vi har opgivet at følge med i verdens gang, i alle nyhederne. Verdensbegivenhederne drøner derudad, og hvis du stadig skal leve dit liv, er det faktisk umuligt at følge med. Har du, Generation Me-læser, ikke også en trang til at kapitulere over for verdensnyhederne for at bevare din følelse af mening?

Især efter det amerikanske præsidentvalg taler mig og mine venner om vores følelse af afmagt. En følelse af, at hele verden går ad helvede til. Følelsen har lige så stille sneget sig ind, og den er ikke til at komme af med igen. Vi orker ikke at lytte mere nu.

Bare gør det, gør en forskel, gør en indsats, gør noget for at redde verden. Stop Trumps idioti, red flygtningene på Lesbos, sortér dit affald! Men uanset hvordan vi end gebærder os, føles det, som om vores handlinger aldrig kommer til at redde verden.

Derfor er det på tide at opgive at følge med i verden. Det lyder måske lidt sørgeligt og trist, at jeg de sidste par måneder er stoppet med at følge med, men det har medført et stort nærvær, mere livsglæde og meningsfuldhed i mit liv. Jeg går ikke konstant rundt med en følelse af dårlig samvittighed.

Mit valg at opgive verden betyder dog ikke, at jeg har opgivet det hele. I anerkendelsen af min afmagt over for verdens gang har jeg genfundet en kæmpe handlefrihed i mit nære liv. Mit konkrete, nære liv, som jeg kan gøre noget ved. Et liv, hvor jeg helt automatisk følger med. Hvor jeg gør en forskel. Altid. Det er nemlig mit liv.

Min generation bliver evig og altid kritiseret for at have for travlt med at realisere os selv, men min oplevelse af mig selv og mine jævnaldrende er snarere, at mange af os er så optagede af at redde og diskutere verden, at vi helt glemmer at lære os selv at kende.

Min generation er blevet nudget fulde af påbud om, at vi skal gøre os bevidste om verdens gang, hvilket fører til, at vi har mistet modet til at lære os selv at kende. Eller også har vi måske mistet blikket for at lære os selv at kende.

Vi har helt styr på, hvem der er USA’s præsident, vi ved også, hvem der er præsident i Frankrig og Rusland. Måske ved nogle ovenikøbet også, hvem der er den norske og islandske statsleder – men hvem er du selv?

’Kend dig selv’, stod der på Apollontemplet i Delfi. Det har altid været en stor opgave at lære sig selv at kende – lang tid før breaking news var hverdag

’Kend dig selv’, stod der på Apollontemplet i Delfi. Det har altid været en stor opgave at lære sig selv at kende – lang tid før breaking news var hverdag.

Måske mente grækerne faktisk, at selverkendelsen er en mere central opgave for os mennesker, end bearbejdning af verdensinformation er det?

At lære sig selv at kende er ikke en opgave på linje med at tage opvasken efter aftensmaden. Opvasken er konkret og handler ikke om livslang læring. Den er kort sagt let at forholde sig til. Livet er anderledes og mere abstrakt end opvasken. Sværere at gribe om og forstå. Sværere at blive færdig med. Men derfor er det stadig en pligt at lære sig selv at kende, ligesom det er en pligt at tage opvasken.