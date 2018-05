Udlandsdansker: Da jeg kom hjem, fik jeg integrationsydelse og »nej« til alle jobs

Jobcenterrådgiveren vidste ikke engang, at jeg allerede havde været i praktik.

Jeg kom til samtale på jobcenteret, hvor jeg fik at vide, at hvis jeg ikke snart kom i praktik igen, så skulle jeg i aktivering på et handikapcenter. Jeg har intet imod at arbejde for at modtage en ydelse, men der var ingen, der spurgte mig, hvordan det gik med jobsøgningen, og hvad jeg havde gjort for at få et job. Jobcenterrådgiveren vidste ikke engang, at jeg allerede havde været i praktik.

Jeg tog mig sammen endnu en gang og skaffede en praktikplads på Copenhagen Business School. Efter danske regler må virksomhedspraktik kun vare i en måneds tid. Jeg var enormt glad for at være på CBS og følte, at jeg passede godt ind, men efter en måned var jeg tilbage i min lejlighed og til mine ansøgninger.

Jeg opsøgte kontakter via de famøse kaffesamtaler. Det var gode oplevelser, men der er ikke store chancer for at få job på den måde. For det sker for det meste via folks netværk, eller fordi man allerede har en fod indenfor et sted, fandt jeg ud af.

I mit sidste desperate forsøg på at opnå noget prøvede jeg at skaffe jobs til mig selv ved at sælge gode ideer og oversættelser – vise min tekniske viden og kunnen. Jeg havde set, at et institut havde udgivet en guide, som jeg vidste ville kunne blive brugt flittigt i udlandet. Jeg skrev og tilbød at oversætte den til spansk. Jeg blev positivt overrasket over, at der kom respons og fik at vide, at de ville vende tilbage for at aftale nærmere. Der gik en uge uden svar. Da jeg selv ringede, fik jeg at vide at de havde valgt at gå videre med ideen internt og bruge deres egne oversættere, men at jeg var velkommen til at læse korrektur.

Det var nok det øjeblik, jeg besluttede mig for at tage imod et jobtilbud i Mexico. En periode med så mange afslag gør altså noget ved os mennesker. I mit tilfælde endte jeg med at tvivle på mig selv som person, og jeg arbejder stadig på at komme af med angsten.

Jeg endte med at søge en stilling her i Mexico City, og her er jeg så, tilbage ved udgangspunktet; i en international ngo, hvor jeg arbejder som regional fundraiser og project manager.