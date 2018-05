Mediedirektør: Beskyt mediernes armslængde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I 2013 købte Amazons grundlægger, Jeff Bezos, Washington Post. Fem år senere har han påvirket digitaliseringen af avisen. Men han har ikke blandet sig i den redaktionelle linje, som står uændret. Det fastholder chefredaktør Martin Baron, selvom Donald Trump hævder det modsatte og insisterer på at kalde avisen for ’the Amazon Washington Post’. Spørgsmålet her er ikke, hvem der har ret, men det mere grundlæggende: Bør politikere blande sig i, hvem der er gode eller mindre gode ejere for publicistiske medier?

Hvad Trump end måtte mene, så har The Post en lang tradition for at kigge magthavere i kortene på begge sider af det politiske spektrum. Det skyldes tradition, men også at avisens redaktionelle drift er beskyttet af grundlæggende fundatser om journalistisk uafhængighed. Washington Post er, uagtet hvad avisen måtte skrive på lederplads, publicistisk uafhængig.

Historien har vist, at borgerlige aviser lige så ofte gør livet surt for borgerlige regeringer som centrum-venstre-aviser

Danske medier har ikke rige velgørere i Bezos-klassen. Og mange er derfor afhængige af offentlig mediestøtte – især i en overgangsperiode, hvor forretningsmodellerne er i grundlæggende forandring, og hvor alle kæmper for at finde nye ben at stå på, efter de gamle er blevet sparket væk af internationale teknologigiganter.

I oplægget til et kommende medieforlig har regeringen lagt op til, at kriteriet for modtagelse af mediestøtte skal strammes. Det hedder, at: »Kravene til de medier, der kan få støtte, skærpes, så det i højere grad sikres, at mediestøtten ydes til nyhedsmedier, der har en almen interesse for den danske befolkning« .

Formuleringen er bred, men Venstre har flere gange præciseret, at man ønsker helt at stoppe støtten til medier, der vurderes at være talerør for især fagbevægelsen. Men at medier har »en almen interesse for den danske befolkning«, er ikke bedst sikret ved at regulere, hvem der må og ikke må eje dem. Den er bedst sikret ved at understøtte det publicistiske grundlag og den journalistiske uafhængighed af ejeren.

Med det nuværende ejerskabskriterium tager regeringen sigte mod medier ejet af interesseorganisationer. Men det kunne – havde dagsordenen været en anden – lige så vel have taget sigte mod medier ejet af private virksomheder, der også kunne formodes at have særinteresser. Dette er et spørgsmål om den til enhver tid givne politiske prioritering.

Vil man virkelig sikre ’almen interesse’ og publicistisk uafhængighed for mediestøtten, er der andre veje at gå. En 126 år gammel avis som Ingeniøren er delvist ejet af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Men avisen er anført af en professionel bestyrelse, og den drives på baggrund af et frihedsbrev, der formelt fastslår den redaktionelle uafhængighed af ejerne.

Dette er ét eksempel på, hvordan man sikrer det publicistisk uafhængige grundlag. De fleste publicistiske medier i Danmark har i dag lignende kontrolmekanismer på plads for at garantere armslængde til ejeren. De fleste medier har en prisme, igennem hvilken man vælger de emner, der behandles, og den linje, der lægges på lederplads. Men det ændrer ikke på, at de ikke desto mindre opererer journalistisk uafhængigt af denne prisme.